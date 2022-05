Rescatistas encontraron el cadáver del joven Gian Quispe Marca (22), quien desapareció durante un viaje que realizó a Lunahuaná junto con tres amigos. El padre del fallecido, Julián Quispe, llegó al lugar y reconoció la identidad de su hijo por el corte del cabello.

El joven fue hallado la tarde de este jueves, 5 de mayo, a orillas del río Cañete. Se conoció que su cuerpo fue arrastrado más de 21 kilómetros desde el hotel donde fue visto por última vez.

“Está comprobado, sí es mi hijo... yo mismo lo rasuré (en su corte de cabello)... Que se investigue el caso, él no pudo llegar solo hasta aquí. Esto no puede quedar impune, no tengo más palabras”, indicó Julián Quispe a varios medios de comunicación.

Hallan cuerpo de joven desaparecido

Desaparición de Gian Quispe

Como se recuerda, el joven acampó el último fin de semana junto a unos amigos dentro de un club campestre donde en otro de los ambientes se celebraba una boda.

Sin embargo, pasada las once de la noche, Gian Quispe se habría despertado para ir al baño y desde ese momento desapareció. “Según lo que ha dicho la señora del hotel es que se ha aventado al río, que lo han estado persiguiendo personas de una boda”, precisó otro familiar de Gian Quispe en aquella oportunidad.

Versiones confusas ponen al estudiante de Hotelería en medio de una persecución. “Una señora, familiar de los novios, lo vio, gritó, entonces la gente empezó a perseguirlo. Ha ido corriendo y por la puerta ha salido”, agregó.

Posterior a su desaparición, amigos de Gian llegaron hasta su casa en Huaycán, donde solo llevaron de regreso su mochila y una maleta. Según su familia, su celular se encontró roto y en poder de la administradora del local donde acampó.

