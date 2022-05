Julián Quispe Vásquez, padre del joven desaparecido Gian Quispe Marca en Lunahuaná, pidió apoyo para que se agilice la búsqueda de su hijo con el reforzamiento de mayor personal de la Policía Nacional y de Serenazgo para dar con el paradero del estudiante de idiomas.

En declaraciones a América Noticias, el progenitor del ciudadano desaparecido contó que lleva cuadro días sin saber nada de su hijo, y que no es suficiente el número de agentes policiales y de serenos que están a cargo de la búsqueda del joven.

“Nos encontramos totalmente tristes, preocupados al no saber nada. Ningún paradero, ninguna noticia. Nada oficialmente. Hasta ahora no se sabe nada, no hay ninguna noticia. No hay ninguna colaboración más allá del mismo local a parte también en cuanto al serenazgo y policía, no hay un apoyo total”, indicó.

“Sobre la búsqueda, en cuanto a la Policía y Serenazgo, a la justas me mandan dos números de serenos y dos de policías y con ese número no hago nada. Yo pido que haya más número de policías, más número de serenos y con la Fuerza Aérea pido un helicóptero que venga cuanto más antes, lo militares que vengan, y que el Ministerio del Interior que me ayuden. Día y noche estoy aquí, desesperado cuatro días […] Económicamente estoy copado. Prácticamente ni sé donde descansar”, agregó Quispe Vásquez.

El padre de familia informó que el último martes brindó sus declaraciones a la Policía uno de tres los amigos que viajó con Gian. También los dueños del hotel Hatun Mayu y pareja de novios alojada ese día en el citado hospedaje acudieron a la sede policial para brindar su respectiva manifestación.

Julián Quispe informó que vecinos, familiares y amigos de Gian Quispe Marca marcharán por la plaza de Huaycán para hacer un vigilia.

Confusa desaparición

Gian Quispe Marca fue reportado como desaparecido desde el pasado 30 de abril durante el viaje con tres amigos el último fin de semana. Él acampó junto a sus amigos en un hotel donde en otro de los ambientes se celebraba una boda. Fue pasada las once de la noche que Gian Quispe se despertó para ir al baño y desde ese momento desapareció.

“Según lo que ha dicho la señora del hotel es que se ha aventado al río, que lo han estado persiguiendo personas de una boda”, precisó otro familiar de Gian Quispe.

Versiones confusas ponen al estudiante de Idiomas, en la Universidad de La Cantuta, en medio de una persecución. “Una señora, familiar de los novios, lo vio, gritó, entonces la gente empezó a perseguirlo. Ha ido corriendo y por la puerta ha salido”, agregó.

