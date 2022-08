Gianfranco Hereña creó su blog El Buen Librero el 13 de febrero del 2013 y paralelamente fue ampliando su presencia en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok con miles de seguidores en cada una de estas.

A través de estos espacios difunde temas que las personas no saben de los libros o que pueden pasar desapercibidos, pero que tienen conexión con la experiencia humana, y despierta así la curiosidad por la lectura.

En entrevista con OJO, Hereña comparte su vocación por la lectura.

¿Las redes sociales pueden ser un medio eficaz para incentivar la lectura?

A través del entretenimiento las redes nos pueden arrastrar hacia un estímulo más grande que es la literatura, que es un vehículo de movilización social. A través del tiempo la literatura ha sido vista como un tema serio, formal y aburrido. En ese sentido, las redes sociales pueden ser un medio para lograr que sea vista de otra forma.

¿Consideras que leer es necesario para el ser humano?

Leer es un bastión de resistencia. Quien lee piensa, quien piensa critica, quien critica no se amolda necesariamente a todo lo que la sociedad dice, sino que lo cuestiona. No podemos quedarnos con las mismas ideas, tenemos que estar constantemente renovándolas. Leer es necesario.

¿Comprar un libro es un gasto o una inversión?

Es una inversión. El libro se lo puedo dejar a mi sobrino, a mi hijo, a mi nieto y le va a servir. No es como comprar una entrada al cine que es un bien que termina con el consumo inmediato. Formar una biblioteca en casa es una inversión.

¿Cómo incentivar en los niños el hábito de la lectura?

Depende de la formación de una biblioteca en casa, de los espacios en los cuales estamos interactuando con la lectura, del trabajo que se haga en las escuelas. Se tienen que fortalecer las bibliotecas municipales. Los gobiernos deberían interesarse en el trabajo cultural. Esto es importante porque forma una ciudadanía que es crítica, responde y no se queda con los brazos cruzados. Además, no podemos pedirle a un niño que lea si en casa no se lee.

¿Es necesario invertir mucho dinero para comprar buenos libros?

Es relativo. Tiene mucho que ver con cuáles son tus gustos. Por ejemplo, acceder a libros de anime, que son importados pueden ser caros por la cantidad de impuestos que se les impone. En cambio, acceder a libros de segunda mano de literatura clásica puede ser más barato si se va a lugares adecuados. Con un presupuesto de S/50 puedes llevarte hasta cinco libros.

¿Un adulto que no es muy apegado a la lectura puede comenzar a interesarse en esta?

Tengo muchas amistades que desean ser padres y están leyendo libros de paternidad. Si hay un tema que te interesa lo vas a leer y vas a estar adherido a un libro y ese libro te va a llevar a otro. Las personas deben leer lo que les interesa. Así se puede generar un enganche con la lectura.

FICHA BIOGRÁFICA

Gianfranco Hereña Rodriguez tiene 32 años. Es licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima. Tiene una maestría en Docencia Universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de El Buen Librero.

53.3 mil seguidores tiene en su cuenta de Instagram @El buen librero.