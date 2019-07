Gobernador de Arequipa pedirá vacancia de Martín Vizcarra si no anula licencia de Tía María | VÍDEO

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, y el alcalde de Islay, Edgar rivera, se presentaron hoy en el Congreso de la República para comunicar sobre lo que está pasando dicho departamento por el proyecto Tía María. Uno de los pedidos más fuertes fue la vacancia en caso el presidente Vizcarra no anula la licencia que dio a Southern Copper.

Cáceres afirmó que espera que el Ejecutivo anule la licencia hasta que se acaben las 72 horas que dieron al Gobierno. Sino presentarán un recurso de la resolución del Ministerio de Agricultura donde afirman que el valle donde se encuentra dicho proyecto está protegido por tratarse de la loma de Chachendo, la cual tiene un ecosistema frágil.

"Le pedimos al presidente que reflexione, son 4 días de huelga... Se puede sumar todo el sur del Perú, y el gobernador de Tacna nos apoya, igual el de Moquegua", comentó.

Piden nueva ley de minería

Del mismo modo, el gobernador de Arequipa afirmó que se necesita una nueva ley de Minería, ya que la que se tiene es de 1993 y no ayudaría a los pueblos. Es más, afirma que esta ley no contiene a las comunidades campesinas en sus folios.

Finalmente, señaló que no están amenazando, sino previniendo que se den muertes, tal como se ha dado en el pasado en dicha región por el mismo proyecto. "Me siento muy triste, porque tenía esperanza que el Ejecutivo iba a anular la licencia. Nosotros somos personas escogidas por el pueblo, no somos revoltosos", sentenció.

[Nota previa]

La conferencia se realizará con el legislador de Acción Popular, Miguel Román, la cual puede cancelarse por la falta del congresista Román. Por lo que se encuentran esperando la presencia de un parlamentario.

Cabe mencionar que Cáceres llega al Parlamento luego de haber dado un ultimátum a Martín Vizcara para que anule el licenciamiento a Southern Sooper. Además, de culpar al mandario si es que ocurre una muerte en las protestas que se están dando en el departamento.