En medio de gran interés para la población, especialistas participaron del foto “Convergencia entre la Agricultura y Minería”.

En este se compartieron experiencias, además de revelarse aspectos y cifras importantes de la problemática de sectores como la minería así como su relación con la agricultura, claves para el desarrollo del país.

Los especialistas concluyeron que el Gobierno debe “liderar” el diálogo y que sus mecanismos deben darse al inicio de un proyecto minero. Además, este debe contar con la participación activa de las empresas en beneficio de la población.

En ese sentido, resulta primordial contar con un órgano técnico ejecutor para la posibilidad de ejecutar un proyecto minero en las zonas rurales.

“Debemos tener en cuenta que el 40 % de nuestra población, viven en áreas rurales, de ahí radica la importancia de la comunicación con ellos. Considero que no hay anti-mineros masivos, solo el 5% de la población lo es y suelen aprovechar la coyuntura de no acuerdos entre la empresa privada, Estado y población”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente del grupo Invertir.

En tanto, el ex viceministro de Minas, Guillermo Shinno, explicó que es "complicado" realizar una convergencia entre la minería y la agricultura porque "cada quién va por su lado".

“Los marcos actuales no nos permiten salir adelante en cuanto a los proyectos o buenas ideas. La empresa privada debe generar desarrollo tecnológico en el agro y más. Tenemos que buscar una armonía, pero siempre existen personas que ponen trabas y que solo buscan beneficios específicos”, explicó.

Según Shinno, los alcaldes de algunas regiones no han aprovechado el Canon minero de forma correcta, ya que muchos buscan proyectos pero con beneficios políticos y no necesariamente buscan el beneficio de la población.

Asimismo, se indicó que resulta importante ganar la confianza de la población, de los alcaldes y de todos los actores involucrados para llevar a cabo un proyecto de minería.

El foro fue inaugurado por el Director de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, Jörg Dehnert, organizado de manera conjunta con el grupo Invertir que preside el economista Daniel Córdova.

El panel estuvo conformado por Milton Von Hesse, ex Ministro de Ministerio de Agricultura y Riego, Francisco Ismodes, ex Ministro de Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ex Viceministro de Minas y Magali Silva, asesora en el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP y ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo