El Consejo de Ministros informó - a través de su cuenta oficial de Twitter - que ya no es obligatorio el uso de guantes en mercados, supermercados, bancos, entre otros. Para ello, el Gobierno publicó un fe de erratas en la edición digital del diario oficial El Peruano.

“Sobre ingreso a establecimientos: En la norma publicada hoy aparece el uso obligatorio de guantes. Hemos publicado una fe de erratas con dos correcciones: no obligatoriedad de guantes y distanciamiento de un metro”, se lee en el tuit.

En diálogo con TV Perú, el jefe del Gabinete Ministerial precisó que el uso de mascarillas si se mantiene de manera obligatoria e indicó que la corrección a las normas busca dar tranquilidad a la opinión pública.

Zeballos detalló que la fe de erratas hará dos correcciones, “una de la no obligatoriedad del uso de los guantes, se mantiene lo que es mascarilla y, lo segundo, es el tema de mantener el distanciamiento de un metro que se propuso en el primer decreto supremo de marzo de este año que establecía el alineamiento obligatorio”, dijo.

Titular de la PCM, @VicAZeballos, sobre ingreso a establecimientos: “En la norma publicada hoy aparece el uso obligatorio de guantes. Hemos publicado una fe de erratas con dos correcciones: no obligatoriedad de guantes y distanciamiento de un metro".



📄 https://t.co/2fdqOmkT43 pic.twitter.com/actMsaWeKE — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 11, 2020

El texto publicado este lunes 11 de mayo en El Peruano:

PÁGINAS 47- 48, ARTÍCULO 5 DE LA PARTE RESOLUTIVA:

DICE:

“ARTÍCULO 5.- SOBRE LOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

5.1 EN LOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS, SE PERMITE UN AFORO NO MAYOR DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%). ADEMÁS, SE EXIGE PARA EL INGRESO, DESINFECCIÓN PREVIA Y EL USO OBLIGATORIO DE GUANTES Y MASCARILLAS, ASÍ COMO MANTENER UNA DISTANCIA SOCIAL NO MENOR DE DOS (2) METROS. (...)”

DEBE DECIR:

“ARTÍCULO 5.- SOBRE LOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

5.1 EN LOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS, SE PERMITE UN AFORO NO MAYOR DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%). ADEMÁS, SE EXIGE PARA EL INGRESO, DESINFECCIÓN PREVIA Y EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS, ASÍ COMO MANTENER UNA DISTANCIA SOCIAL NO MENOR DE UN (1) METRO. (...)”

PÁGINA 48, ARTÍCULO 6 DE LA PARTE RESOLUTIVA:

DICE:

“ARTÍCULO 6.- SOBRE LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS CENTROS DE VENTA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS

6.1 EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS CENTROS DE VENTA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS, SE PERMITE UN AFORO NO MAYOR DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%). ADEMÁS, SE EXIGE PARA EL INGRESO, DESINFECCIÓN PREVIA Y EL USO OBLIGATORIO DE GUANTES Y MASCARILLAS, ASÍ COMO MANTENER UNA DISTANCIA SOCIAL NO MENOR DE DOS (2) METROS. (...)”

DEBE DECIR:

“ARTÍCULO 6.- SOBRE LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS CENTROS DE VENTA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS

6.1 EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS CENTROS DE VENTA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS, SE PERMITE UN AFORO NO MAYOR DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%). ADEMÁS, SE EXIGE PARA EL INGRESO, DESINFECCIÓN PREVIA Y EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS, ASÍ COMO MANTENER UNA DISTANCIA SOCIAL NO MENOR DE UN (1) METRO. (…)”