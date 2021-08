“Yo pago impuestos para que la calle esté limpia”, se le escucha decir a un vecino del distrito de Barranco, en un video que fue grabado por una trabajadora municipal.

De acuerdo a unas imágenes difundidas por el noticiero 24 Horas, se ve cómo un vecino hostiga a una trabajadora de limpieza y hasta la ofende. El lamentable hecho ocurrió el pasado viernes por la mañana.

Y allí no acabaron las ofensas. En el video también se le escucha decir al hombre: “Por eso está (Pedro) Castillo de Presidente, porque hay gente como tú que vota por esa persona”.

La denuncia fue hecha por María Sánchez. Ella tiene 25 años, una hija de dos años y lleva un año trabajando para la Municipalidad de Barranco en el área de jardines, para así terminar con sus estudios de contabilidad y mantener su hogar.

El vecino fue identificado como Lucas Sanchez Luna y ha sido denunciado en la comisaría de Barranco por violencia psicológica.

“Estaba trabajando con mis compañeras en el parque La Oroya, a eso de las ocho se me acerca el señor Lucas Sánchez Luna a decirme que como jardinera tenía que trepar a enredaderas que tiene espinas. En ese momento, me intimidé, lo hice, pero no sentí la estabilidad y no pude llegar ahí. El señor me ofendió, dijo que en su país no se veía esta mugre”, narró la trabajadora María Sánchez, de 25 años.

Una compañera de María Sánchez contó que recibió un arañazo por parte de Sánchez Luna porque intentó conectar una manguera para regar el césped seco. Otra trabajadora también comentó la mala experiencia que es trabajar con algunos vecinos de Barranco, que no tienen un buen trato con ellas.

