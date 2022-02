Un grupo de al menos 20 personas protestaron esta tarde en los exteriores de la Embajada de Rusia, situada en la cuadra 34 de la Av. Salaverry, en San Isidro, para mostrar su rechazo frente la masiva ofensiva militar por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania.

Entre los manifestantes se encuentran ciudadanos ucranianos que residen desde hace varios años en el Perú, menores de edad, así peruanos que tienen familiares en Ucrania. Ellos llegaron con pancartas en las que se podían leer mensajes como: “Get out Putin”, “No war”y “Stop Putin”.

Manifestantes llegaron hasta los exteriores de la Embajada de Rusia para protestas contra invasión a Ucrania. (Foto: Britanie Arroyo / photo.gec)

“Queremos paz, queremos que todo el mundo nos apoye. Estamos unidos por todos nuestros familiares que están allá en Ucrania. Estamos pidiendo a Putin que pare la guerra. No queremos más muertes”, dijo una ciudadana ucraniana que reside en nuestro país desde hace seis años.

“Mi mamá me llamó esta mañana y me contó que en mi ciudad Mykolaiv entraron los militares rusos. Estaban bombardeando las calles. Mi mamá estaba llorando bajando al refugio llorando y yo llorando porque no puedo hacer nada [desde Perú]. Solo rezar es lo que queda”, indicó.

Protesta frente a la embajada de Rusia https://www.tvperu.gob.pe/

Desde los exteriores de la sede diplomática, también se conoció el caso que contó el ciudadano Anton, quién reside en el Perú desde hace años atrás. Él narró que su hermano está como soldado en Ucrania. “Mi hermano está en primera línea. Estamos en comunicación. Tenía que estar ahí ahora mismo para defender a mi país”, indicó.

“Los únicos lugares seguros son los sótanos, nada más porque otro lugar llegan bombas. Rusia empezó la guerra. Creemos en nuestro país, y en nuestros militares ucranianos”, refirió Anton.

En tanto, agentes de la Policía Nacional permanecen resguardando los exteriores de la Embajada de Rusia.