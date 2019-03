Héctor Becerril sobre caso Mamani: "no hay algún vídeo, no hay absolutamente nada"

El congresista Héctor Becerril explicó porque decidió abstener su voto ante el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de su homólogo Moisés Mamani. Para Becerril no hay vídeos ni prueba alguna que compruebe el supuesto tocamiento indebido que hizo Mamani contra la aeromoza.

"Para mí es coherente cómo he votado", señaló. "Nunca ha estado claro, fue el dicho de una persona que no fue encontrado en al Comisión de Ética", agregó.

Sobre el papel de las congresista de Nuevo Perú y Frente Amplio, pidió que juzguen a todos de la misma manera. Esto en referencia a las críticas a Mamani y López Vilela, quienes son acusados por tocamientos y acoso, respectivamente.

