Héctor Valer adelanta que Ejecutivo no observará ley que restablece la autonomía a las universidades

El Poder Ejecutivo no observará la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, la cual modifica la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informó el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer.

En entrevista a RPP Noticias, el titular de la PCM indicó que la “Sunedu no legisla”. “Quien legisla es el Congreso de la República, y si el Congreso legisla y nosotros los del Poder Ejecutivo vemos que está enmarcado dentro del derecho, pues así lo recomendaremos al señor Presidente de la República, pero si hay alguna observación que este al margen de la ley se lo haremos saber, precisó.

Asimismo, afirmó que no observarán la ley. “No (vamos a observar la ley), yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso”, dijo.

En esa línea, explicó que algunas universidades plantean no depender del Ministerio de Educación (Minedu), así como una “nueva estructura” con autonomía. “La opinión mía definitivamente será consensuada con el sector correspondiente, quien es Educación, quien nos expondrá en el Consejo de Ministros sobre esta ley y luego hacerlo conocer al presidente de la República”, reiteró.

APRUEBAN LEY QUE RESTABLECE LA AUTONOMÍA A LAS UNIVERSIDADES

El pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. El dictamen fue aprobado con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, el último martes.

La iniciativa modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, el que estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

También se establece que el superintendente de la Sunedu será elegido entre sus miembros representantes. Además, los representantes de las universidades que integran el Consejo Directivo serán elegidos en una convocatoria nacional por los rectores de las universidades, siendo el plazo de la convocatoria para ambos casos de 30 días hábiles.

