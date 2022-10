Hermana de peruano asesinado en Estados Unidos: “Nunca pensamos que iba a encontrar la muerte allá”

Alexa Revollar, hermana de Richard Julio Jesús Revollar Corrales (36), uno de los cuatro peruanos que fueron asesinados en una casa de Virginia (Estados Unidos), dio detalles sobre cómo va el proceso para repatriar el cuerpo su hermano.

“ Más que nada queremos que se pueda hacer con celeridad, que pueda agilizarse. Yo estoy en contacto con Cancillería, estamos en ese papeleo. Solamente queremos que nos agilicen el tema de la visa. Mi hermano no tiene familiares directos allá, tenemos familia de cariño, pero ellos no pueden hacer nada. Solamente queremos traer los restos de mi hermano”, indicó en diálogo a RPP Noticias.

Señaló que no le han dado un tiempo estimado para que le den la visa humanitaria. Además, explicó que independientemente de que pueda viajar a Estados Unidos, necesitan tener el acta de defunción para poder traer los restos de su hermano a Perú.

“Ese papeleo no es igual que aquí. En Perú es más rápido, en Estados Unidos no. Por lo que conversaba con una de las abogadas de la Cancillería -que está llevando el caso- dice que de nada nos va a servir ir ahorita mismo a Estados Unidos en caso nos dieran la visa humanitaria porque no tenemos el acta de defunción”, detalló.

El sueño americano

Por otro lado, Alexa Revollar contó que su hermano tenía cerca de dos meses y medio viviendo en Estados Unidos cuando encontró la muerte. Él era inquilino de Miguel Durán Flores (44), Kelly Victoria Sotelo (42), otras de las víctimas, con quienes tenía una buena relación.

“Él vivía ahí con otro primo, pero mi primo no estaba (el día del asesinato) porque se encontraba trabajando. Mi hermano ese día justo había tenido su primer día de trabajo en un hotel, su horario supuestamente era de 8 a.m. a 5 p.m., pero ese día, como nunca, le dijeron que se fuera a las 2 de la tarde”, narró.

“Nunca pensamos que iba a encontrar la muerte allá, mi mamá y yo hasta ahora no lo asimilamos” , comentó.

En otro momento, insistió en su pedido para que ella y su mamá puedan viajar a Norteamérica a traer los restos de su hermano. “Solamente queremos que nos agilicen el tema de la visa humanitaria para que mi mamá y yo podamos ir a Estados Unidos. Lo único que nos interesa a nosotras es tener los restos de mi hermano aquí (en Perú) y darle cristiana sepultura”.

El caso

Cuatro personas de nacionalidad peruana fueron halladas muertas dentro de una casa en el área de Woodbridge, Virginia, Estados Unidos, luego de que se reportara un tiroteo en la tarde del lunes.

De acuerdo con Univisión, la policía del condado Prince William acudió a la cuadra 5200 de Mansfield Ct. poco después de las 4:30 pm. y encontró la casa abierta. En su interior estaban cuatro adultos muertos en diferentes zonas. Tres de ellos tenían disparos de bala y del cuarto está por definirse la causa de muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Durán Flores (44), Kelly Victoria Sotelo (42), su hija Karrie Ayline Sotelo (19), así como Richard Julio Jesús Revollar Corrales (36), quien era inquilino en el sótano de la vivienda, informó Univisión.

La policía halló la posible arma homicida en el lugar, por lo que desde la tarde declaró que el incidente no representaba más un riesgo para la comunidad.

Detenido

Un hombre de 24 años fue arrestado en conexión con el asesinato. Todas las víctimas conocían al sospechoso, según la policía. Se trata de David Nathaniel Maine, quien fue puesto bajo arresto sin derecho a fianza con cuatro cargos de asesinato y dos de uso de arma de fuego para la comisión de un delito.

El sospechoso fue identificado como un conocido de otro familiar que también residía en la residencia y no estuvo presente durante el incidente. La policía reportó que David Nathaniel Maine llamó al 911 para reportar que alguien había hecho disparos en el lugar al salir de la residencia.

“El incidente parece estar relacionado con el ámbito doméstico, ya que las partes se conocían entre sí”, expresó la Policía mediante un comunicado el lunes. La evidencia encontrada en la escena no coincidía con los detalles de la persona que llamó al 911, dijo el jefe de policía Peter Newsham.

La teoría de trabajo de los investigadores es que Karrie Sotelo fue asesinada primero, dijo Newsham. Un gran grupo de amigos y familiares reunidos cerca de la casa el lunes por la noche estaban “completamente angustiados”, señaló Newsham.

