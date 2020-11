La familia del segundo fallecido durante las manifestaciones en contra del presidente Manuel Merino culpó al actual mandatario. El padre de la víctima identificada como Inti Sotelo, 24 años, lamentó lo sucedido y pidió al jefe de Estado que dé un paso al costado.

“Dicen que ha sido herida de bala en el corazón, ha muerto así y según dicen acá es que ha venido cadáver. Por eso le pido a la prensa y llamo a Merino que estas son las consecuencias, esos congresistas no tienen sangre en la cara”, comentó el padre de Inti Sotelo.

“Dicen que no pasa nada, y mira todo lo que está pasando, señores les pide de corazón que se retire … Hago un llamado a la OEA a la ONU, no es posible”, agregó.

Por otro lado, el hermano de Inti Sotelo culpó a los agentes de la Policía Nacional de la muerte del joven de 24 años. Indicó que él estuvo al lado de la víctima durante la marcha y fue testigo del ataque.

“Vamos a segur saliendo Merino, yo estoy asistiendo y ahora por mi hermano, que se lo llevó la PNP, todo el Perú estaba tranquilo y tú has ocasionado todo esto… La PNP lanza al cuerpo, mi hermano ha fallecido con 4 perdigones, dónde está el ministro del interior que dice que no se podía utilizar, hemos visto todo. No se está negando nada, mi hermano ha fallecido porque la PNP lo ha matado, así de simple, por salir a defender a su patria”, declaró.

Cabe mencionar que, Inti Sotelo es la segunda víctima mortal que dejó las manifestaciones en contra de Manuel Merino. Su fallecimiento fue reportado en el hospital Grau, mientras que la primera víctima llegó sin vida en el Hospital Almenara.