Luego que haya protagonizado un video en el que promueve un método de detección del cáncer de cuello uterino en un minuto, el ministro de Salud, Hernán Condori, reafirmó que sí existe este tipo de procedimientos y justificó que como médico general ha actuado de forma preventiva debido a que en Chanchamayo no hay galenos especialistas.

El nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa) asumió que en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo (Junín) ha atendido a adultos y menores de edad de diversas enfermedades ya que no existen médicos especializados. “Qué hacemos cuando hacemos la colposcopia, yo la hago. Soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo. Hay pacientes diabéticos que yo los atiendo. No soy endocrinólogo. Muchos niños que se enferman los atiendo, no soy pediatra. Veo diferentes enfermedades porque así somos los médicos en el Perú profundo. Que los médicos especialistas vayan a trabajar al Perú profundo, los invito”, dijo.

Condori Machado insistió que la detección de este tipo de cáncer en las mujeres sí se puede realizar en un minuto, y pidió a otros profesionales a que desmientan sus expresiones. Este viernes, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología indicó que esta información es “inexacta y falsa”.

“ Cuando decimos diagnóstico de cáncer en un minuto, es que es así señorita [en referencia a la periodista]. Y que me desmienta un médico ginecólogo. Invito que me desmienta un especialista, que no desinformen […] Con la colposcopia podemos identificar si hay lesiones precancerosas o cancerosas. Los médicos que me están escuchando saben de lo que estoy hablando y prácticamente en un minuto podemos visualizar si esa paciente tiene ciertas características de cédulas precancerosas, y de ahí lo derivamos al médico especialista porque yo no hago biopsia y continuar el tratamiento ”, refirió el ministro de Salud.

“Pero, qué pasa si allá en mi pueblo Perené no hay ginecólogos, quién va a examinar a estas mujeres estas posibles lesiones. Como nadie las va a examinar, vamos a esperar que su lesión precancerosa se convierta en cáncer, avance y ya saben cómo va a terminar. Creo que estoy haciendo medicina preventiva ”, remarcó.

Hernán Condori se pronuncia sobre video en el que promociona la detección temprana de cáncer de cuello uterino en un minuto

Sobre el video

El jueves 10 de febrero, durante la conferencia del Colegio Médico del Perú (CMP) se dio a conocer un video protagonizado por el titular del Minsa promocionando la detección temprana de cáncer de cuello uterino en un minuto y anunciaba que el procedimiento se hace a través de un obstetra, personal que no está capacitado para ello. Esto lo denunció la doctora Milagros Sánchez, presidenta del Comité de Lucha Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina.

En las imágenes, Hernán Condori informa sobre la llegada de un colposcopio a su consultorio, y señala que “una persona muy conocida” será la encargada del procedimiento médico.

“En el consultorio estamos realizando diagnósticos de cáncer de cuello uterino en un minuto, a través de la colposcopia. Acá en este consultorio particular de su servidor, la colposcopia estará a cargo de una persona muy conocida, que es el obstetra Marco Moreno, de la Merced. Él se hará a cargo en el consultorio. Para ello, separe su cita”, dijo el actual titular del sector Salud.