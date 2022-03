El ministro de Salud, Hernán Condori, admitió que existe una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país. El titular del sector opinó que esto se debe a la caída de las cifras de fallecidos hace pensar a la población que el virus ya no está presente y ha perdido interés en la vacunación.

“El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, señaló desde la ciudad de Trujillo.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) invocó a los ciudadanos a que acudan a los vacunatorios para inocularse contra el COVID-19 ya que a diario se reportan entre 20 y 30 fallecidos a causa de esta enfermedad y que la mayoría son personas que no se habían aplicado las dosis de vacunas.

Condori reconoce desaceleración de vacunación: “Era fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos”.

“Estamos tomando una estrategia para el personal. Hemos conseguido 123 millones de soles para que a nivel nacional las brigadas puedan ir casa por casa, mercados, parques donde pueda ubicar a todos. Era fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía. Incluso las vacunaciones eran 24 horas y hacían cola”, añadió.

Condori indicó que si las personas cumplen con la aplicación de sus vacunas en un futuro se podría retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas. “Yo invoco a la población, a acudir a los establecimientos de salud, a los puntos de vacunación. Por favor, completemos nuestras dosis para mañana mas tarde estar quitándonos las mascarillas , estar abrazando a nuestros amigos y familiares. Aquí la lucha frontal somos todos: las autoridades y ciudadanos”, añadió.

El vencimiento de vacunas de AstraZeneca

Respecto a que los dos exministro Óscar Ugarte y Hernando Cevallos advirtieron que más de 2 millones de vacunas AstraZeneca vencerán a fines de marzo, el titular del sector Salud afirmó que durante toda la pandemia habido dosis de vacunas contra el COVID-19 por vencerse.

“Yo preguntaría a los exministros. Los contratos que han realizado son prácticamente la caducidad de dos meses. ¿Qué hicieron ellos ante eso?. Toda la pandemia teníamos dosis por vencerse, y estamos vacunando y a nivel mundial hay dosis que están por vencer. Eso no es nada oculto . Estamos vacunando e invoco a acudir a los puntos de vacunación porque estos puntos están casi vacíos”, refirió.

