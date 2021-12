El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que no está en sus planes asumir próximamente la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que actualmente ocupa Mirtha Vásquez. También descartó que el presidente Pedro Castillo le haya ofrecido el puesto.

En diálogo con Canal N, dijo que se debe acelerar la elección del nuevo ministro de Educación y buscar una persona idónea para el cargo.

“Entiendo que es necesario acelerar el tema [del nuevo ministro] y elegir bien, el reto en Educación es bastante alto, luego de dos años sin clases presenciales. No tengo el dato de cuándo se fijará el nuevo ministro, eso lo maneja el presidente con la premier”, dijo.

“No, no he recibido una oferta como esa [de asumir la PCM]. Me parece que Mirtha Vásquez está muy bien [en el puesto], hay que darle continuidad al Gobierno. Francamente está fuera de agenda ese tema [que asuma como PCM], no está en mi análisis personal, yo estoy muy preocupado por la pandemia”, señaló.

La semana pasada, el Congreso censuró por más de 70 votos Carlos Gallardo, quien lideraba el sector Educación. Su salida se dio luego de que se filtrara la prueba de evaluación docente.

El último 24 de diciembre, Cevallos dijo que apoyará los cambios que pueda hacer el presidente de la República, Pedro Castillo, al Gabinete ministerial por fin de año.

“[¿Considera que deben haber cambios en el Gabinete?] El presidente debe evaluar los cambios que crea necesarios y hacerlos. Si él considera necesario para potenciar al Gabinete, son decisiones del presidente que respeto y apoyo”, aseguró en declaraciones a Canal N.