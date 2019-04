Hija de PPK: "Mi padre no sabe si tiene su pasaporte. Yo no sé si tiene pasaporte"

La hija de Pedro Pablo Kuczynski, Aelxandra y su hermano Miguel concedieron una entrevista a Cuarto Poder en la que hablaron del expresidente.

"Tiene arritmia que es lo más peligroso para el corazón, también hipertención que no se pueden controlar", detalló Alexandra.

Por su parte, Miguel intervino y dijo: "la coagulación no se hace de manera estable muy peligroso para derrame y ese tipo de cosas"

"Fue una operación de investigación", dijo su hermano cuando le recalcaron que pudo haber perdido la vida si no le hacían una intervención de inmediato. "El cardiólogo sabía lo que hacía", declaró.

"Estable con supervisión de médicos", corrigió la hermana de PPK quien precisó que en prisión no podría sobrevivir.

"No hay riesgo de fuga, mi padre siempre ha colaborado y se ha sometido a todas las investigaciones", continuó hablando revelando que estuvo con su padre casi todo el año y que es su mejor amigo.

"No sabe dónde está su pasaporte yo no sé si tiene su pasaporte. No puede camiar, por lo que no puede fugar", afirmó sobre su padre que padece de un presunto tromboembolia pulmonar.

HAY MÁS...