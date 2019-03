Hijo viola a su propia madre e intenta matarla: ella lo envió a prisión (VIDEO)

Una madre en Salta, Argentina, fue violada por su hijo y casi muere en manos del mismo, quien intentó matarla. Se trata de Patricia Ortega (41).

La mujer contó que hace un par de días, su hijo de 22 años abusó de ella y luego intentó ahorcarla hasta matarla cuando dormía. Por ello, lo denunció ante la policía.

"Tuve que mandar preso a mi propio hijo, porque él intentó ahorcarme y cuando estuve desvanecida me sacó la ropa y me violó", contó la madre, quien reveló que su hijo la quiso violarla en una segunda oportunidad, pero ella se defendió.

El joven ha sido enviado a un centro psiquiátrico por dos semanas y luego cumplirá su pena en prisión.

"En un momento deja de ser mi hijo para convertirse en un monstruo irreconocible. No puedo hacer nada por él. Me venció y lo denuncié y terminé enviándolo a la cárcel para ver si él se libera y me deja morir aquí, en este infierno en el que me encuentro sola", añadió la madre, quien denunció que no existe ayuda en algunas instituciones.

