Un hombre, de aproximadamente 50 años, perdió la vida luego de ser diagnosticado con coronavirus.

El señor acudió al Hospital EsSalud Aurelio Díaz Ufano, pues tenía agitación y problemas al respirar, por lo que fue sometido a la prueba que dio positiva.

La víctima, que no tenía enfermedades previas, regresó a su casa en San Juan de Lurigancho donde murió de madrugada, cuando todos dormían.

“Él se sentía mal, por eso se fue a hacer el descarte en el seguro. Lo estuvieron atendiendo, pero le dieron de alta con positivo. Lo único que dijo el doctor fue que esté en un cuarto aislado y eso lo que hemos hecho. Hoy, para amanecer, nos damos con la sorpresa de que ya no estaba respirando. Le dieron oxígeno y me dijeron que vaya a su casa aislado y se le va a llamar para sus medicamentos. Me dijeron que cuando se sienta mal otra vez no lo traiga porque no hay las medidas", contó la hija de la víctima.

No solo deben pasar el dolor por la pérdida de su ser querido sino que, hasta ahora, no recogen el cuerpo del señor.

"Necesitamos ayuda, estamos acá desde las 02:00 a. m. No sabemos qué hacer, que vengan las autoridades para sacar el cuerpo de mi papá. Estamos con todos acá, afuera de mi casa, estamos llamando y nadie nos da respuesta. Llamamos al 113, todos nos dicen que no hay bomberos”, agregó.

Fallece por coronavirus en SJL

