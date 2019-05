Hombre transgénero dio a luz a un bebé luego de pensar que era un dolor de estómago

Un hombre transgénero de 32 años de edad llegó a un centro médico de Estados Unidos pidiendo atención inmediata, pero no fue atendido de urgencia, pues la enfermera jamás se imaginó que pudiera tratarse de un embarazo.

Cuando el paciente era atendido, informó que no mestruaba hace varios años por haber estado tomando testosterona, sin embargo lo había dejado por perder su seguro.

Esta información no fue considerada por la enfermera, quien consideró que le dolía el estómago porque estaba obeso y por haber dejado los medicamentos.

Sin embargo, horas después, otro fue el resultado. El hombre transgénero estaba embarazada y por ello le realizaron un ultrasonido. Desafortunadamente al revisar al bebé, este se encontraba en peligro.

Rápidamente los médicos le practicaron una cesárea de emergencia, pero el cuerpo de niño ya no tenía signos vitales. Lamentablemente, el diagnóstico erróneo provocó la muerte del bebé.

El caso fue publicado por la revista New England Journal of Medicine, pero no se reveló el nombre del paciente, ni en qué lugar de Estados Unidos ocurrió.

HAY MÁS...