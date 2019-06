Honrado agente de seguridad devuelve monedero con más de 900 soles | VIDEO

Aún existen personas honradas. Este es el caso de un agente de seguridad, quien devolvió un monedero con 900 soles hallados en uno de los pasillos del Hospital de EsSalud en Lince.

Se trata de Harnol Pacheco Ancana, quien tras encontrar el monedero, lo reportó de inmediato a su supervisor.

El monedero que tenía esta fuerte cantidad de dinero le pertenecía a una profesora, quien había acudido al centro de salud, pero no fue hasta el día siguiente en que reportó la pérdida.

"No tenía esperanza de encontrar el monedero, pero cuando me dijeron que sí, me sorprendí de que aún existan personas con valores", dijo la docente.

Por su parte, el director del centro de Salud, Carlos Cabrera, resaltó el hecho de contar con personas que aún guarde los valores.

Este es solo un ejemplo de que en nuestra sociedad aún hay personas que conservan sus valores.