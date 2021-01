Una familia vive una dolorosa incertidumbre pues denuncian que le entregaron el cuerpo de otro fallecido en el hospital Almenara. Según contaron, Rosario Rafael Oropeza, de 52 años, falleció el último miércoles por Covid-19, pese a que estaba internada por cáncer.

“Hice todos los trámites y me dijeron que no podían mostrarme a mi familiar porque supuestamente murió por COVID, de lo cual ella no estaba enferma, pero se llegó a contagiar aquí”, dijo a América TV, la hija de la fallecida.

Según contó, su madre fue enterrada el viernes, pero un día después recibieron una llamada del hospital que la perturbó.

“Me dijeron que por qué no hemos recogido el cuerpo, que hace tres días ha fallecido, que esta en la morgue. Yo le dije que ya había enterrado el cuerpo de mi madre, y me dice que ‘cómo va a enterar a su familiar, si yo tengo todos los documentos’”, dijo desesperada.

Hospital Almenara responde

Por su parte, el vocero de Hospital Almenara, Danfer Huapaya, dijo que desconocen por qué la familia recibió esa llamada. “Solamente la familia recibe una llamada cuando su paciente fallece. El cadáver que se entregó es el correcto”, señaló.

La familia, sin embargo, pide exhumar el cuerpo para verificar la identidad.

