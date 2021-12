Luis Antonio Napuri Muñoz, de 57 años, falleció en septiembre pasado tras esperar por más de 14 horas una operación que le salvaría la vida, tras ser diagnosticado con una obstrucción en una de las arterias del corazón.

Su hermano, Claudio Herrera Napuri, contó a OJO que llevó a su familiar al hospital Alberto Sabogal por los síntomas de un reflujo estomacal, pero ya en el lugar una doctora le diagnosticó una obstrucción en el corazón, por lo que tenía que ser operado de emergencia.

En el establecimiento de salud le dijeron que como no contaban con el espacio adecuado para la cirugía tenían que derivarlo al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), establecimiento del que no obtuvieron respuesta para el traslado e internamiento.

“Los doctores comienzan a hacer los trámites para que lo lleven al Incor porque ellos en el hospital Sabogal no cuentan con el sitio adecuado para operar o no tienen los equipos, pero Incor nunca dio luz verde para que lo puedan mover. Estuvo aguantando el dolor en el pecho desde las 2 a.m. hasta las 5 p.m. Incor nunca se pronunció”, contó Claudio.

Así como sucedió con Antonio Napuri existen otros casos de pacientes que tuvieron dificultades para ser intervenidos de emergencia en el hospital Sabogal y fallecieron mientras esperaban ser operados.

En septiembre, los médicos cardiólogos del hospital Sabogal enviaron una carta al gerente de la red prestacional Sabogal para que se implemente una unidad hemodinámica, que es un espacio adecuado para realizar intervenciones al corazón. Sin embargo, hasta la fecha no tienen respuesta.

En la carta informan sobre los casos de otros pacientes que también fallecieron esperando ser operados y que previamente fueron derivados al INCOR, pero que no fueron aceptados en este establecimiento por falta de camas que suelen llenarse en el instituto.