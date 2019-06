Hoy vence plazo para que venezolanos ingresen sin visa al Perú│VIDEO

Miles de venezolanos intentarán ingresar a Perú por el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) este viernes antes de que se inicie el nuevo régimen migratorio para los refugiados de este país.

Drama

Cientos de familias venezolanas han pasado la noche en la frontera esperando ingresar al Perú. Se espera que al menos 7 mil venezolanos lleguen hoy a territorio peruano.

Muchas de las personas que ingresarán hoy se reencontrarán con familiares que ya se encuentran trabajando en nuestro país.

"Venimos para acá para un mejor futuro, una mejor alimentación, una mejor forma de vida que no la tenemos en Venezuela. Aunque acá vivamos en una habitación tenemos la alimentación para nuestros hijos, para nosotros y podemos ayudar a nuestras familias. No por 5, 10, 15 personas no les cierren las puertas a los demás. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay manera de sobrevivir", dijo una venezolana en Buenos Días Perú.

Desde este 15 de junio el Perú exigirá pasaporte y visa a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar.