Lo despidió esa mañana cuando lo vio yéndose al colegio y después de unas horas tuvo que reconocer su cadáver. Un escolar de 15 años falleció por graves lesiones tras sufrir una caída durante su clase de educación física que se realizó en el estadio de Huancayo, región de Junín.

“Si veían que mi hijo no podía respirar y se había desvanecida, prácticamente, el profesor hubiese hecho primeros auxilios y llevarlo a una clínica o un hospital. Ha sido demasiado tarde”, dijo Miriam Carhuamaca, la madre del menor fallecido, al noticiero América Noticias.

“Quisiera indagar con los amigos [del escolar fallecido] para saber cómo ha sido. Cómo ha sido cuando se ha caído. Qué síntomas ha tenido. Eso deben saber sus compañeritos. Mi hijo tiene una raspón grande en el pecho, demasiado grande”, agregó la progenitora.

Miriam Carhuamaca responsabilizó al profesor de educación física que dictó la clase y el tardío actuar de los centros de salud para brindarles las primeras atenciones al escolar. “Fui a El Carmen y no me quisieron atender. Me dijeron no al Carrión y no cargaron a mi hijo. Con el taxista lo pusimos en la camilla y dentro de ese hospital no me lo quisieron atender rápido”.

Escolar muere tras sufrir accidente

Médicos del hospital Daniel Alcides Carrión informaron a la madre del estudiante de 15 años que los exámenes revelaron que, el menor tenía lesiones graves. “ En la ecografía salió que ha tenido un sangrado y debieron intervenirlo rápido, pero qué me dijo el médico que no que le iban a sacar tomografía. Mi hijo se sentía mal y fuimos al baño y ahí se desvanece y ahí queda todo ”, agregó Miriam.

El cuerpo del escolar fue llevado a la morgue de Huancayo y los padres piden una exhaustiva investigación . En tanto la UGEL intervino en la institución educativa mientras las autoridades del colegio se negaron a declarar para el noticiero América Noticias.

