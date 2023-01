El empresario Hugo Espino Lucana se presentó este miércoles 25 de enero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República bajo la calidad de testigo. En su presentación, reveló que Yenifer Paredes le pidió que adquiera un chip a su nombre para que se pueda comunicar la ex primera dama, Lilia Paredes, por temor a un “chuponeo”.

Al ser consultado por sus visitas a Palacio de Gobierno, el empresario señaló que acudió porque conocía a Lilia (ex primera dama) y a Yenifer Paredes. Agregó que acudió a la Casa de Pizarro en un total de cinco oportunidades para tratar diversos temas.

Sin embargo, hizo una revelación sobre la primera reunión que tuvo. “En la primera reunión me invita Yenifer Paredes, en la cual me indica que la señora Lilia quiere conversar conmigo. Me acerco a Palacio de Gobierno en horas de la tarde por la entrada principal y me pidieron que pudiera facilitarles un chip para que pueda conversar la señora Lilia, porque tenía miedo, en el lugar donde estaba, la podían chuponear”, declaró Espino.

Afirmó que fue Yenifer Paredes, quien le solicitó el chip telefónico a su nombre o de terceros. “Me lo pidieron, días después también, pero no lo llevé. Me estaban pidiendo que lo sacara a mi nombre o de otros, lo mejor era que ellos sacaran su chip y yo no tendría que poner mi nombre (...) no quería involucrar a nadie, un poco peligroso, mejor que ellos lo saquen”, afirmó.

“Era peligroso porque el término chuponeo (interceptación ilegal de llamadas) es una palabra compleja de definir”, añadió Espino.

Investigación

Como se sabe, el grupo de trabajo investiga el caso que incluye presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Espino señaló ser el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. y , además, afirmó que dicha compañía tuvo relación contractual con el Estado desde fines de 2019.

El empresario confirmó que fueron cinco las veces que acudió a Palacio de Gobierno. La Comisión de Fiscalización continúa sesionando en el marco de las investigaciones por una presunta organización criminal vinculada al expresidente Pedro Castillo Terrones.