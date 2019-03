Identifican a los sujetos que planean atentado para asesinar a George Forsyth

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, ha redoblado su seguridad personal luego de tener conocimiento de que dos integrantes de una banda de extorsionadores estarían planificando atentar contra su vida, debido a que viene erradicando el comercio ambulatorio del emporio comercial de Gamarra.

Tras un trabajo de Inteligencia, agentes de diferentes divisiones de la Dirincri detectaron que los conocidos como “Los Gemelos Figueroa”, inmersos en delitos de robo, extorsión y cobro de cupos, estarían planificando atentar contra el alcalde Forsyth. Ellos tendrían como cómplices a delincuentes camuflados como trabajadores en Gamarra. Según el documento policial, estos maleantes tienen como zona de dominio los jirones Alexander von Humboldt y Luis Giribaldi desde hace varios años.

Cuatro de los más de 10 integrantes de esta banda, en su mayoría familiares, ya han sido identificados plenamente por la Policía, que a su vez ya envió la documentación respectiva sobre sus delitos, incluido el planificado atentado contra el burgomaestre de La Victoria a la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima. Por el momento, policías encubiertos continúan custodiando las zonas vulnerables de Gamarra.

(FOTO) Las calles de Gamarra ahora lucen sin ambulantes, aunque los extorsionadores insisten en seguir haciendo de las suyas.

Fuerte

El último domingo, el también exarquero de Alianza Lima reveló en “Cuarto Poder” que agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) le enviaron un documento a su oficina en el que le advierten de un operativo de las mafias para asesinarlo, y le recomiendan reforzar su seguridad privada.

“Este operativo no le ha caído bien a estas mafias que vemos que cobran 5 mil soles por un puesto: me ha llegado un documento de la Dirincri, donde me dicen: ‘Por favor, refuerza tus medidas de seguridad, que están armando un operativo contra tu vida’. Claro, siempre los hay, pero ya es más complejo cuando te llega un papel”, manifestó George Forsyth.

(FOTO) Presunto extorsionador aparece en medio de vendedores.

Viene de antes

Añadió que las amenazas contra su vida vienen desde su etapa como regidor, durante la gestión de Alberto Sánchez Aizcorbe, “porque quise frenar la mafia del parqueo”.

Señaló que los amedrentamientos aumentaron desde que “botamos a los serenos corruptos”, debido a que tenían nexos con la banda criminal “Los Intocables Ediles”, presuntamente liderada por el exburgomaestre Elías Cuba.

“Vinieron a la municipalidad y yo les dije: ‘No pueden estar acá, los que quieren, postulen, traigan sus antecedentes, examen psicológico, secundaria completa, que es lo mínimo indispensable’. No querían, decían: ‘Tenemos nuestros antecedentes”, expresó Forsyth.

Por último, el alcalde, quien recorrió otra vez las calles de Gamarra, anunció que este jueves entregará tiendas en las galerías a los ambulantes que se empadronaron, entre ellos adultos mayores, madres solteras y personas con alguna necesidad especial.

HAY MÁS...