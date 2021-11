Un aumento considerable del consumo nacional de bebidas alcohólicas percibe el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) dado que las importaciones de este tipo de productos incrementaron entre enero y octubre de 2021, en comparación con el año pasado e incluso con 2019, previo a la pandemia.

Según Idexcam, en base a datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en dicho periodo las importaciones de bebidas alcohólicas alcanzaron US$ 105,5 millones, cifra mayor en 61.83% al 2020 (US$ 64.4 millones) y, a su vez, en 29,55% a lo registrado en 2019 (US$ 81,4 millones).

Entre los productos más demandados figuran la cerveza malta con 40′036.364 litros adquiridos por US$ 41 millones, sobre todo a México, lo que muestra un incremento de 91,2% en cuanto a cantidad importada y 121,3% respecto al valor.

Le sigue el vino de uva con 6′569.191 litros por US$ 24,5 millones, siendo el principal proveedor Argentina. En este caso se percibió 24% y 11,1% más en cantidad adquirida y costo, respectivamente, con relación a similar periodo del año anterior.

También se encuentra el whisky con 2′752.910 litros por US$ 10,4 millones, el ron con 1′969.484 litros por US$ 8 millones, el vino espumante con 917.729 litros por US$ 4,3 millones y el vodka, del cual se importaron 1′534.985 litros de vodka por US$ 2,6 millones.