El El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a la ciudadanía que tiene a su disposición la herramienta “Reporte ciudadano” (https://cutt.ly/bt4QNRA), a través de la cual los usuarios pueden reportar cualquier tipo de incidente negativo en empresas ligadas a los sectores económicos priorizados en este Estado de Emergencia Sanitaria del país.

La institución aclaró que estos rubros son el financiero, bancario y de seguros, y el educativo, algunos de los cuales han sido cuestionados por sus operaciones durante el periodo de cuarentena. En este sentido, Indecopi señaló que los reportes pueden realizarse también a través de su línea de Atención al Ciudadano (224 77 77) para Lima, y el 0 800 4 4040, para el caso de regiones. Asimismo, los ciudadanos pueden reportar un hecho negativo con estas empresas, o enviar sus consultas y dudas, a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe .





PANORAMA

De otro lado, Indecopi informó que su Gerencia de Supervisión y Fiscalización recibió 13 023 reportes ciudadanos, a través de sus plataformas colaborativas virtuales, durante el primer mes desde que se decretó el Estado de Emergencia Sanitaria en el país. Así, identificó a los sectores financiero, bancario y de seguros, además del educativo, como los de presunto mayor incumplimiento, por lo que ha iniciado un Plan de Fiscalización Especial para hacer frente a esta coyuntura.





Con la participación de un ‘comando especial de monitoreo’, cuyo propósito es identificar situaciones críticas que pueden afectar a la ciudadanía, se registraron 4 902 reportes para el sector financiero, bancario y seguros; mientras que en el sector educación hubo 4 424. Además, se identificaron los sectores de comercio e industria, con un total de 1 555 reportes; y, transporte aéreo con 772.

Al respecto, Indecopi precisó que en cuanto a los bancos, financieras, cajas, edpymes y cooperativas, los reportes ciudadanos tienen que ver con el “Deber de la información” , la misma que debe ser relevante y que no induzca a error. En cuanto a Colegios privados, se registraron reportes por el cobro de pensiones adelantadas, el cobro de pensiones si es que no se ha prestado el servicio, y la exigencia de pago de penalidades o recargos adicionales por concepto de traslado de estudiantes a otros centros educativos, entre otros. Por ultimo, en cuanto a supermercados, minimarkets y otras tiendas similares, los reportes eran motivados por la exhibición de los precios de los productos, el cobro de los precios previamente informados y la comercialización de productos que no se encuentren vencidos, entre otros.