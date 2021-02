Personal de la Policía Nacional y del Ejército intervinieron a 30 personas que realizaban una fiesta de cumpleaños la noche del sábado 20 de febrero, en la zona de Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Independencia. Los detenidos fueron multados por no respetar las disposiciones del estado de emergencia, vigente desde el año pasado por el avance del coronavirus (COVID-19).

Las imágenes difundidas por América Noticias dan cuenta de que los asistentes no portaban mascarilla ni guardaban distanciamiento social, normas obligatorias durante la actual coyuntura para prevenir nuevos contagios.

El alcalde del distrito, José Pando, lamentó que muchos de los jóvenes intervenidos en esta fiesta sean reincidentes. Detalló que los casos positivos han aumentado de manera importante en su jurisdicción.

“Actualmente los contagios están aumentando, no hay oxígeno, no hay plantas de oxígeno suficiente. Necesitamos más plantas, pero el gobierno central no nos da el presupuesto necesario. Lo mejor es cuidarnos, hay jóvenes que no entienden, que no se cuidan, que se creen inmortales”, aseveró a América Noticias.

Independencia: intervienen a 30 personas en una fiesta de cumpleaños (Video: América Televisión))

Los infractores fueron llevados a centros de retención temporal por cuatro horas, como lo establece la norma vigente. Además de cumplir con esta sanción en espacios ubicados en un área abierta, deberán pagar una multa.

Según establecen las medidas tomadas por el Gobierno, en nueve regiones del país, entre ellas Lima y Callao, rige una cuarentena obligatoria desde el 31 de enero hasta el 28 febrero. Durante este periodo, solo puede circular personal que realiza actividades esenciales.

TE PUEDE INTERESAR