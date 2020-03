La madre de la menor asesinada en Independencia, Mirella Alexandra Huamán Santiago, podría perder la tenencia de su otra hija de 2 años, según Ana Jara, exministra de la Mujer.

En entrevista con Exitosa explicó que sobre la progenitora de 22 años no recaería una responsabilidad penal, pero sí una sanción en el marco del derecho de familia, que consistiría en perder la patria potestad de su segunda hija de 2 años.

La exfuncionaria y también abogada explicó que a Huamán Santiago no se le aplicaría una sanción penal porque no hubo intención de hacerle daño a su hija. Asimismo, aclaró que respecto a la custodia de la menor no es un juez el que toma esta decisión, sino el ente encargado es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Unidad de Protección Especial.

“Haciendo un análisis desapasionado porque este caso genera pasiones, y haciendo en análisis como abogada diría que una responsabilidad de carácter penal no le alcanzaría a la madre porque no habido una voluntad deliberada de hacerle daño a su hija. Sí, bueno la dejó a cargo de una menor de edad, pero dentro de un inmueble, pero en materia de derecho de familia, mucho me temo que ella podría perder la patria potestad de su segunda hija. Estimo que [la menor] será puesta bajo la tutela de familiares que puedan tener un lugar que le garantice a la niña crecer en un espacio de paz e integridad”, agregó.”, dijo.

En otro momento, Jara Velásquez consideró como una “falla” en el sistema judicial del país que adolescentes que son autores de crímenes de este tipo solo sean sancionados con ser trasladados a un centro juvenil como Maranguita.

“Es una de las fallas de nuestro sistema jurídico que falta perfeccionar […] La gente ve a estos menores de edad como inimputables porque no tienen la suficiente madurez para distinguir entre lo bueno y lo malo, pero alguien que rapta, que viola y asesina y que quiere borrar las evidencias de su crimen, y huye de la justicia está plenamente consciente que cometió un delito”, refirió.

“Creo que, para determinados delitos como sicariato, parricidio y violación seguido de muerte, debe toda persona desde los 16 años afrontar la justicia como cualquier adulto. Ocho años es una burla para la memoria de Camilita y deudos. Y digo ocho años como máximo porque el juzgador le puede poner penas con menores años”, acotó.

Anteriormente, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, pidió que no se acuse a Mirella Huamán, madre de la niña de 4 años. Señaló que la responsabilidad en este caso de secuestro y posterior crimen recae en el asesino, no en la progenitora que está pasando por un cuadro difícil tras el asesinato de su hija.

Vale precisar que la noche del jueves, tras tres días de búsqueda, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al adolescente de 15 años que secuestro y mató a la pequeña Camila. Fue encontrado en los alrededores del Mercado de Frutas en La Victoria. El sujeto permanece en la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri).

