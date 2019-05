Bebé fallece electrocutada por el cargador de celular de madre

Una bebé de dos años falleció al coger con su boca el cargador del celular de la madre cuando estaba conectado a la energía eléctrica.

El hecho se dio la India cuando la madre de la menor identificada como Razia fue a la casa de su abuela para una visita.

Según The Times of India, la madre reconoció su error al dejar a la menor sola con el equipo cargando. La bebé fue llevada de emergencias al hospital, pero su cuerpo no soportó la descarga eléctrica.

Se conoce que la familia no denunció el hecho y la policía no está realizando investigaciones contra la madre.

