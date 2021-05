A cinco semanas de los comicios electorales, políticos, personajes de la farándula y otros líderes de opinión han empezado a mostrar su apoyo hacia uno u otro candidato. Esta vez fue el turno de la atleta nacional, Inés Melchor.

La fondista grabó un video donde expresó su opinión sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) y aseguró que no votará con odio, votará por el Perú.

¿A ti te gusta perder? A mí no. A mí nadie me regalo nada, todo lo que tengo lo logré con mi esfuerzo, desde mis zapatillas rotas hasta las más caras. Cada una la gané con mi sudor. Cada medalla, cada viaje, cada momento me costó y no lo quiero perder”, señaló la deportista de 34 años en un video colgado en su Facebook.

“Logré todo esto porque vivo en un país que quiero, que me dio oportunidades y porque en este país puedo tener tranquilidad. No quiero irme, aquí está mi casa, mi familia, mi historia y las voy a defender. No me gusta perder y no voy a perder lo que ya gané. Por eso, yo no voy a votar con odio, voy a votar por el Perú”, añadió.

Dos tendencias radicalmente opuestas se disputarán la presidencia de Perú en segunda vuelta: la izquierda de Castillo y la derecha de Fujimori.

