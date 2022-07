Hoy sábado 16 y mañana domingo 17 de julio continúa la jornada de vacunación contra la influenza y el COVID-19 en Lima Metropolitana y Callao desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; sin embargo, nuevamente no habrá 36 horas de vacunación.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en este horario se estarán abriendo al público 26 vacunatorios en toda Lima Metropolitana. También se dispuso un horario de atención solo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., que incluirá a 3 vacunatorios.

De otro lado, un total de 8 centros de inoculación solo atenderán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que también habrá centros de vacunación solo para el sábado. A continuación los lugares y horarios referidos.

Cuarta dosis para mayores de 30 años

El último jueves el ministro de Salud, Jorge López Peña, anunció que desde el 14 de julio las personas mayores de 30 años ya pueden recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, siempre que hayan pasado 5 meses después de haber recibido la tercera.

“El comité de expertos ha evaluado y luego de ver que en la tercera dosis hemos sobrepasado el 60 % se ha decidido bajar el rango de edad a 30 años para la aplicación de la cuarta dosis”, informó el titular del Minsa.

Indicó, además, que hasta el momento no se ha llegado a tener cifras de personas contagiadas al igual que el inicio de la tercera ola de la pandemia. “No hay aun un pico de contagios y no hemos llegado aún a lo que fue el inicio de la tercera ola. Tenemos un incremento de casos y se están teniendo mesetas pequeñas de contagios”, señaló el funcionario.

¿Cuál es el horario?

El Minsa informó que la jornada de inoculación para estos dos días (sábado 16 y domingo 17 de julio) será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., a excepción de que algunos cerrarán horas antes (ver párrafos de arriba). En esta ocasión no habrá 36 horas ininterrumpidas de vacunación.

¿Quiénes pueden ser vacunados?

Para menores de 5 a 11 años

El Ministerio de Salud informó que se podrá inocular contra el COVID-19 a niñas y niños de 5 a 11 años, con o sin comorbilidades. Estos deberán asistir con un padre o apoderado.

Para mayores de 18 años

Las personas mayores de 18 años que acudan a vacunarse deberán llevar su DNI, doble mascarilla o una KN95 y de manera opcional con protector facial. Quienes asistan por su segunda dosis deben llevar el carné recibido en la primera vacuna.

Para adolescentes de 12 a 17 años

En el caso de los menores de 12 a 17 años, los adolescentes deberán acudir a vacunarse en compañía de un adulto para que firme el consentimiento informado.

Tercera dosis

Las personas de 12 a 17 años (que hace 5 meses se pusieron la segunda dosis) junto a los mayores de 18, ya pueden acudir a los centros de vacunación y establecimientos de salud para la inoculación de la dosis de refuerzo.

Cuarta dosis

Población mayor de 30 años. Este grupo de la población deberá haber recibido la tercera dosis hace más de 5 meses para poder ser inoculados con la cuarta dosis.

