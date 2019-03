Ingeniera peruana recibe premio internacional por su trabajo de conservación ambiental en la Selva

Tatiana Espinoza es una ingeniera forestal y concentra sus esfuerzos en la conservación del medio ambiente de la Amazonía desde hace 15 años.

La peruana fue galardonada recientemente con el premio Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award confirmado por Sean Wilmore, fundador de la organización. La ceremonia está programada para noviembre del 2019.

La condecoración a está a cargo de la IRF (International Ranger Federation), The Thin Green Line Foundation y la International Union for Conservation of Nature/World Commission of Protected Areas (IUCN/WCPA).

La fundadora de la ONG Arbio Perú protege los bosques y animales de la cuenca del río Las Piedras de Madre de Dios en un área de mil hectáreas. Al lugar se llega cruzando el caudal empleando 5 horas desde el puerto Sabaluyoc que se llega una hora en carro por la carretera Interoceánica desde Puerto Maldonado.

La zona está amenazado por la minería y tala ilegal. Es por eso que Tatiana Espinoza realiza monitoreo de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que se mantienen protegidas para sostener el equilibrio del ecosistema. Además, incentiva a la población local en ayudar a conservar el medio ambiente de Madre de Dios.

Entre sus logros está el diseño de un sistema de conservación del ecosistema amazónico apadrinando árboles que lo puede realizar cualquier persona.

Además, la también embajadora de la Federación Internacional de Guardaparques se siente honorada ya que es la primera de Latinoamérica en recibir el premio y que esté a su nombre.

