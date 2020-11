Hasta que la muerte (o la pandemia de COVID-19) los separe. Tras el levantamiento de la cuarentena, las cifras de inscripciones de divorcio crecieron en el país (ver infografía): julio (181), agosto (249), septiembre (292) y octubre (371), según data de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Por la cuarentena estricta, varios de los servicios y trámites públicos no funcionaron con normalidad; por ello, en abril solo se reportaron 8 inscripciones de divorcio. Entre enero y octubre de este año se han registrado 3042 inscripciones de divorcio, según reveló la Sunarp a OJO.

“El confinamiento ha llevado a muchas personas a sacar lo mejor o peor de sí mismos y ahora se ve reflejado en las decisiones que vienen tomando las parejas”, manifestó el psicoterapeuta Martín Zurita.

24 horas y 7 días

El especialista señaló que, al estar 24 horas por siete días durante varios meses, cuando una pareja carece de códigos, no hay una conducta de mantenimiento a la relación y no existe un momento para dialogar, eso no va a funcionar.

“Las parejas han tomado conciencia y han visto cómo funciona realmente durante esta pandemia”, acotó Zurita. parejas

Cifras del 2019

En 2019 hubo 8584 registro de separaciones. Lima (1876), Arequipa (261), La Libertad (205), Piura (147) y Loreto (101) son los departamentos con más inscripciones de separaciones de los peruanos. También figuran en la lista Lambayeque (74), Junín (59), Ica (50), Cajamarca (34), San Martín (19), Ucayali (19), Áncash (29), Cusco (29), Ayacucho (21), Puno (19), San Martín (19), Ucayali (19), Amazonas (17) y Moquegua (14).

¿Cómo me puedo divorciar?

Los divorcios se pueden inscribir a través del SID-Sunarp, plataforma digital para realizar procedimiento de forma electrónica. de 10 pasan una crisis y tienen intención de separarse, según el Instituto Guestalt.

