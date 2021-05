En los próximas semanas, el Perú conocerá a la persona que asumirá la presidencia del país durante los próximos cinco años; y como parte de sus labores deberá afrontar varios desafíos, entre ellos la inseguridad ciudadana. Según el INEI, el 27% de la población ha sido víctima de robo de dinero, cartera, celulares o de sus vehículos; es decir, 15 de cada 100 personas han sido asaltadas en la calle. Asimismo, solo en Lima Metropolitana se ha cometido más de 33 mil delitos en el último año. Por esta razón, la capital ocupa el puesto 157 de la lista mundial y el puesto 9 a nivel de Sudamérica en el ranking de ciudades más inseguras.

Ante este panorama, es importante conocer y analizar cuáles son las propuestas que plantean los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre, para combatir esta problemática que viene en ascenso. En la siguiente nota, César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (APROSEC) y Hugo Marín, gerente general del Instituto Superior de Seguridad (ISSEGUR) y especialista en Seguridad Ciudadana, detallan la viabilidad de las medidas que han presentado los candidatos en su planes de Gobierno y las que han expuesto en los debates durante esta segunda vuelta electoral.

Propuestas de Pedro Castillo

Convocar al trabajo en conjunto de policía y ronderos.

Para Ortiz no es una medida viable ni novedosa. “Si él piensa aplicar en las ciudades la forma de trabajo de las zonas rurales, no va a funcionar. ¿Se imagina a los ronderos actuando en San Isidro, San Borja, Miraflores? El ‘Chapa tu choro’ en ese lugar es inviable”. Por su parte, Marín agrega que, en caso se efectúe, es crucial que se formalice a los ronderos para que actúen en base a los Derechos Humanos.

Los reos deben producir para el sector público o privado y costear sus gastos.

Viable. El vocero de ISSEGUR expuso que esto sí era posible pero a largo plazo. “Hay que modificar algunas leyes y ver la logística. Además, se debe excluir algunos delitos. No se puede tener a un terrorista u homicida trabajando en las calles”, acotó.

Extranjeros que cometen delitos serán expulsados del país en 48 horas.

Ambos especialistas comentan que esta propuesta no es viable. “Si un extranjero cae por un delito, hay que investigarlo y una investigación no dura 48 horas. Además, cuando (Carlos) Morán fue ministro del Interior expulsó a los venezolanos y ellos regresaron por la corrupción que hay en las fronteras”, argumentó Ortiz Anderson.

No permitir que las FF. AA. y la PNP tenga armamento particular. Solo armas de reglamento.

Al respecto, el representante de APROSEC detalló que esta medida no funcionaría. “Hay gente que con su arma (de uso particular) han podido salvar su vida, su familia y vecinos”. La misma opinión la comparte el otro especialista.

Propuestas de Keiko Fujimori

Convocar a las Fuerzas Armadas para que vigilen y sellen las fronteras de los delincuentes inmigrantes.

Viable. Ambos especialistas señalan que esta medida sí es posible. “No será un control total, pero va a generar un filtro que reducirá la invasión de delincuentes. No es tan complejo, solo es un tema de administración y logística”, precisa el director de ISSEGUR.

Construir más cárceles para disminuir el hacinamiento y dividir a los presos según el tipo de delitos.

El presidente de Aprosec manifiesta que no es viable porque “se requiere de expedientes técnicos que demoran dos años. A esto hay que sumarle todavía el tiempo de construcción. En total serían 5 años y ya terminó su mandato”. Sin embargo, Marín cree que funcionaría porque se manejaría mejor a los reos.

Disponer la libertad vigilada a reos que no son de alta peligrosidad e instalar un sistema de grilletes.

César Ortiz detalla que esta propuesta no es novedosa, ya que antes se ha utilizado el sistema de grilletes y no ha funcionado por la corrupción. Mientras que el representante de ISSEGUR considera que sí es viable y beneficiosa para el país. “Una persona sentenciada por el no pago de alimentos genera un gran costo para el Estado. Sería ideal que en lugar de encerrarlos, salgan a trabajar”, agrega.

Fortalecer a la policía con remuneraciones y capacitaciones.

Según el criterio de los analistas, es viable. No obstante, añaden que también es importante una mayor atención a las escuelas de los policías. “Tiene que haber un control desde el ingreso. Aceptar a personas con vocación”, puntualizan.

