Médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña lograron resolver los casos de dos menores que presentaban arritmia cardiaca tras someterlos a la técnica llamada ablación, es decir, sin la necesidad de una cirugía abierta.

Los menores, que dependían de fármacos para su salud, ahora, gracias a este procedimiento ahora, llevarán una vida normal sin tomar medicamentos. En el centro hospitalario hay 100 pacientes con este diagnóstico que están en lista de espera.

El INSN de Breña indicó que la ablación es una técnica que consiste en anular o cicatrizar la zona donde se origina una arritmia cardiaca. “Esta es una muy buena alternativa para dar una mejor calidad de vida a todos nuestros pacientes pediátricos que tienen este tipo de diagnósticos. El costo de una ablación en una clínica es hasta de S/ 50 mil”, manifestó la doctora Silvia Alegre, jefa del Servicio de Cardiología.

La intervención médica, cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), se realizó el viernes último en el Área de Hemodinámica del INSN de Breña. Una niña de 10 años procedente de la región Loreto, y un menor de 11 años, referido de Ica, han sido los primeros. A ambos se les hicieron el procedimiento bajo anestesia general.

Luego, los cardiólogos Pablo Mendoza Ángel Cueva efectuaron un estudio electrofisiológico para conocer el tipo y gravedad de la arritmia, así como el lugar donde esta se origina. Para este examen ingresaron a través de la vena femoral de los pacientes, a la altura de la ingle, con ayuda de catéteres que conduce a la vena cava inferior. Una vez en el corazón, se hace el mapeo.

“Estos catéteres nos dan la señal eléctrica del corazón y así podemos estimularlo y observar el lugar exacto y el mecanismo de la taquicardia que tiene la paciente, o sea, de la arritmia cardiaca. Estos catéteres nos permiten identificar y hacer un diagnóstico preciso. Luego se hace la cauterización o ablación en el foco de la arritmia”, explicó el doctor Mendoza.

“Una vez que se elimina el conducto eléctrico anormal con la cauterización ya la paciente no puede hacer arritmias en el futuro. Ya no va a necesitar medicación. No va a tener ingresos por emergencia como consecuencia de esta arritmia”, refirió el especialista.