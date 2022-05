Cuando ra una bebé, Leslie Rivas recorría en los brazos de su madre, quien se iniciaba como comerciante, los diferentes puntos de la capital en busca de las mejores tiendas para comprar mercadería a buen precio. Doña Paula tenía que aprender a encontrar los verdaderos “huecos”, como decimos coloquialmente, para obtener mejores ganancias. Quien hubiera imaginado que 25 años después su pequeña se convertiría en una popular influencer justamente por compartir buenos points para comer, tips de viajes, planes para relajarse y mucha más información. “Debido al trabajo de mi mamá, casi siempre estoy en la calle por eso conozco tantos lugares. Solo somos las dos y nos gusta ahorrar cuando hacemos nuestras compras, por eso siempre encontramos points buenos que ahora comparto con mi comunidad”, cuenta Leslie.

Con más de 152 mil seguidores en TikTok y casi 79 mil en Instagram, “La Hijita” es un perfil digital con mucha proyección y con una comunidad que promete ir en ascenso. Diario OJO conversó con la comunicadora sobre sus inicios y todo el trabajo que hay detrás de una creadora de contenido lifestyle (estilo de vida).

¿Hace cuánto empezaste a crear contenido para redes sociales? Comencé subiendo videos curiosos por TikTok a fines del 2020, era un hobbie para mí, pero en junio del 2021 comencé a viajar y ahí es donde decidí dedicarme a la creación de contenido, todas mis cuentas personales se convirtieron en La Hijita.

¿Cómo fue tu primer video? Al inicio no tenía muy definido el tipo de contenido que quería crear, mi primer video fue sobre una sandía (risas), pero una vez que supe qué quería hacer, mi primer video viral obtuvo 2 millones de vistas en TikTok, fue una reseña sobre mi estadía en un hotel frente al mar, encontré súper precios y los compartí para que otras personas también pudieran vivir la experiencia. Recibí muchísimos comentarios en el vídeo, mensajes en mi Instagram y hasta correos preguntándome más, eran tantas preguntas que tuve que hacer un video de 12 minutos explicando cada duda.

¿Qué te impulsó a elaborar este tipo de videos? Me encanta compartir datos, points, planes y curiosidades. Debido al trabajo de mi mamá, casi siempre estoy en la calle, cpor eso conozco tantos lugares, las fijas para comer, museos, etc. Siempre estoy en todos lados, no tengo miedo ni me cohíbo de conocer nuestros distritos, nuevos lugares, nuevas ciudades, culturas, entre muchas cosas que me aportan más conocimientos, y todo eso me gusta compartirlo. Además, siempre me gustó el mundo de las comunicaciones, las redes sociales, lo audiovisual; sin darme cuenta, al entrar a la creación de contenidos, encontré lo que me faltaba para sentirme completa en esta etapa de mi vida.

¿Hubo algún influencers que te haya servido de inspiración o guía para seguir sus pasos? Creo que indirectamente me inspiré de las “Misias pero viajeras”, definitivamente son muy capas y siempre veo sus contenidos, me gusta su manera de trabajar, la forma en que le hablan al público. Sin embargo, considero que en el camino de encontrar “qué quería hacer”, fui marcando mi propia forma de trabajar, estilo, estrategias. De hecho, antes la cantidad de influencers que creaban contenido de planes y datos en Perú eran contados, había muy pocos referentes.

Tus videos en restaurantes, bares, viajes y más da la impresión de que es un trabajo sencillo, pero ¿qué obstáculos tuviste que sortear para estar donde estás? Soy afortunada de poder decir que tuve muchas facilidades, tengo un buen equipo audiovisual (mi celular), ya tenía conocimiento de edición, diseño y conocimientos de marketing digital. Pero hay dos cosas que fueron un reto para mí: primero, el tiempo, yo trabajo en horario de oficina y debo organizarme muy bien para poder ir a grabar, asistir a eventos, editar videos, contestar mensajes, antes me volvía loca (risas), pero ahora ya agarré el ritmo, y lo segundo fue lidiar con el “hate” a mi voz, en algún momento me afectó, pero ahora sé que es algo característico de mí.

¿Recuerdas con qué video surgió el despegue de tu cuenta? ¿fue en Instagram o en TikTok? Claro, en TikTok fueron los videos del hotel de Máncora y en Instagram mi video de Huaraz. Cuando subí último video no calculé la magnitud del alcance que tendría, empecé a crecer con 1000 seguidores por día, claro que esto no es por siempre, fueron las primeras semanas, pero aun así me quede incrédula, luego de ello decidí que subir videos no sería solo un hobby.

A partir de ese momento hasta la fecha, ¿qué ha cambiado en tu vida? Siento que he cambiado mucho en el último año, tener una comunidad me ha ayudado a crecer como persona y también como profesional. Todos los días estoy en comunicación con personas que no me conocen físicamente, pero que me acompañan día a día por historias, comentarios y mensajes, ellos me enseñan mucho. Aprendí a ser paciente, organizarme mejor, a grabar desde mejores ángulos, a editar con mejores efectos, a ser cautelosa. Además, crear contenido también se ha vuelto una fuente de apoyo extra para mí y también para marcas y/o emprendimientos. Aún recuerdo la primera marca que me escribió para agradecerme por hacer una reseña de su local, me contaron que mi video los ayudó mucho a levantarse. Es gratificante para mí saber que mi contenido aporta algo positivo.

¿Cuál es estas plataformas, IG o TikTok, te ayudó con tu crecimiento digital? Definitivamente, Instagram. Aunque comencé en TikTok, Instagram me ha dado más oportunidades, me permite relacionarme mejor con mis seguidores, subir contenido de mayor valor y también me abrió la posibilidad de trabajar con marcas.

¿Cuál dirías que es la clave para crecer como creadora de contenido? Ser constante, pero, a veces, es complicado porque crear contenido es como un segundo trabajo. Mi vida personal ya casi no existe y no me quejo, me gusta, pero a veces está la presión de que si no subo contenido las plataformas me bajan el alcance.

Actualmente, ¿en qué trabajas? Trabajo como asistente de trade marketing para un instituto de educación superior

¿Cómo has logrado llevar en paralelo tu trabajo y tu cuenta “La Hijita”? Con una buena agenda, me organizo bien con mis tiempos. Las grabaciones y ediciones siempre son los fines de semana o por la noche, dejo mi contenido semanal organizado y listo para solo dar clic y subir. En mi trabajo son muy respetuosos con mi horario laboral y también flexibles con otros aspectos, creo que eso también me ayuda mucho.

Al emitir tu opinión en tus videos, muchas veces eres cuestionada por los usuarios, ¿cómo manejas los comentarios negativos? Siempre trato de dar información clara y concisa y sé que van haber personas que no concuerden conmigo, pero es parte de mi chamba. Mi contenido es público y todos pueden dar su opinión en mis plataformas, pero con respeto.

¿Qué satisfacciones te ha generado “La Hijita”? Me genera satisfacción saber que soy fuente de algo positivo, que aporto a la vida de las personas dándoles ideas donde pasar su tiempo libre, ahorrándoles tiempo y dinero, mostrándoles dónde comprar y también a los emprendimientos les doy un poco más de visibilidad en redes sociales. Me siento feliz cuando me comentan que han ido a tal lugar por mí y que les gustó mucho.

¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo en redes sociales? Amo mucho el proceso de grabación, me encanta tomar fotos y grabar tomas, pero odio editar. (Risas)

¿Por qué el nombre “La Hijita”? Viví con la familia de mi tío materno por 2 años, éramos 4 primas en la casa y yo siempre fui la más chiquita, por eso siempre me llamaban “hijita”, casi nunca Leslie y me gustó.

¿Qué opina tu familia de tu trabajo en redes sociales? Nunca le comenté a nadie que quería trabajar en redes sociales porque no lo sabía hasta hace un año. Mi familia y amigos se dieron cuenta de todo cuando mis videos empezaron a viralizarse o cuando personas allegadas a ellos hablaban de mí. Nunca me juzgaron, ni hicieron ningún comentario malo, siempre se alegraron por verme crecer y, obviamente, les causa curiosidad hasta ahora cómo se maneja todo el mundo de las redes sociales.

¿Qué otro tipo de contenido te gustaría trabajar? Me gusta el contenido que hago, pero más que solo videos, en un futuro, quiero dictar talleres de redes sociales, ayudar a más personas a crear contenido para sus marcas comerciales y personales.

¿Te gustaría realizar alguna colaboración con algún creador de contenido en especial? Me encantan tres creadores de contenido: Luisito Comunica, Misias pero viajeras y Alex Tienda. Me gusta como trabajan, su carisma, su desarrollo creativo y edición.

¿Cuál es el propósito a largo plazo de La Hijita? Tengo planeado ir en octubre a estudiar un máster en España, ello me ha llevado a plantearme globalizar mi contenido, ya no solo dirigirme a Perú, sino a diferentes países.

