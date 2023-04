Una pesadilla vive el periodista y director de la editorial Gambirazio Ediciones, Juan Carlos Gambirazio, quien denunció, a través de sus redes sociales, que el pasado 24 de marzo un delincuente pudo ingresar a todas sus cuentas del banco Interbank y robó 9300 soles de una de estas.

“El robo se hizo a una de las cuentas corrientes de la editorial, que fue creada para recibir un depósito del Ministerio de Cultura por un estímulo económico que nosotros ganamos en uno de los concursos que hacen anualmente. Esa cuenta era la que más fondos tenía y es a la que afectaron y desde donde se transfirieron ese monto”, detalló a OJO.

Pese a que se comunicó con la entidad bancaria inmediatamente después de que se le notificara una transferencia que no había realizado y verificara el robo que sufrió, no bloquearon la cuenta, pese a que lo solicitó y le confirmaron que se había cumplido con dicho procedimiento.

“Les di toda la información de modo oportuno, incluyendo el número de operación y los datos precisos de la cuenta del destinatario (también de Interbank) a donde habían desviado fraudulentamente mi dinero. Quien me atendió de parte del banco, siguiendo sus protocolos, tardó bastante en procesar el reclamo. Lo suficiente como para que el dinero fugara. Media hora después de hacerme preguntas que probaran mi identidad y tomarme declaraciones, me dio un número de reclamo y listo, me dijo que ahora debía esperar”, contó a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el agente no le dio la copia del reclamo que redactó, por lo que desconocía si había consignado de modo correcto. Volvió a comunicarse con el banco Interbank y le negaron este documento hasta que fue personalmente a una oficina. Su sospecha fue confirmada: ninguno de los datos relevantes para seguir la ruta del dinero robado había sido consignado.

Banco Interbank lo responsabiliza y aún no le da solución

Recién hace dos días, Interbank respondió su reclamo culpabilizándolo del robo. “Me enviaron una carta diciendo, entre otras cosas, que “suponen” que ingresé datos personales a una página falsa. En base a esa suposición es que Interbank se desmarca del asunto. Como cliente, siento que Interbank, en pocas palabras, me acusa de obsequiarle datos sensibles a unos delincuentes y que, por lo tanto, me las arregle solo”, señaló.

Lo que más indignación le ha causado es que a la persona que recibió su dinero, también cliente de Interbank, no lo contactaron ni lo alertaron sobre las actividades extrañas en su cuenta. Esto, pese a que él la ha denunciado por, presuntamente, pertenecer a una banda criminal especializada en delitos informáticos.

“Siguiendo la línea de Interbank, yo podría “suponer” que el banco funge de cómplice pasivo de dicha banda, no solo por no involucrar al destinatario en la “investigación” del caso, sino por actuar de manera negligente y tomar este caso con una falta de seriedad tremenda. Con un funcionario al que se le cortaba la llamada y nunca la devolvía, que se negaba a darme una copia de mi reclamo y que, por último, jamás bloqueó la tarjeta de débito de la cuenta afectada, pese a que lo aseguró más de una vez durante nuestra conversación. Es decir, fui engañado por Interbank a través de esta persona y eso no es una suposición. Mi cuenta estuvo en peligro gracias a ese desliz imperdonable”, refirió.

Al temor y la incertidumbre que sintió cuando le robaron, se sumó la indignación por el trato que le dio Interbank. “Mis llamadas tardaban más de diez minutos en ser contestadas y tuvo que pasar esto para saber que la banca de empresas no cuenta con plataformas física, es decir, estás sometido a que te respondan el teléfono cuando puedan, para lo que sea. Es triste corroborar que Interbank es exactamente lo que todos dicen que es, el peor banco”, anotó.

Gambirazio ahora espera una respuesta en segunda instancia y espera que esta vez el banco no haga “suposiciones” para culpabilizarlo ante la negligencia que ha cometido en su caso. También espera que el caso, ya denunciado en la comisaría de Surco, avance y pueda ser investigado en la Dirincri.

