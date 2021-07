Tras acusar a Irán de estar detrás de la acción de un dron suicida frente a las costas de Omán contra un buque operado por una compañía israelí, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, pidió una “respuesta contundente” contra la república islámica chií.

Dos tripulantes de un petrolero operado por Zodiac Maritime, compañía dirigida por el magnate israelí Eyal Ofer, han muerto en un ataque registrado el jueves frente a las costas de Omán, según informó la compañía naviera. Los dos fallecidos son un británico y un rumano, de acuerdo con un comunicado de Zodiac Maritime difundido a través de Twitter, en el que no se descartaba que pudiera haber más víctimas. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, culpó a Irán de los hechos y dijo que merecían una “respuesta contundente”.





Amenaza a Irán

Según un comunicado oficial difundido a última hora de la noche del viernes, Lapid le dijo a su homólogo británico, Dominique Raab, en una conversación telefónica: “Irán no es solo un problema israelí, sino un exportador de terrorismo e inestabilidad que nos perjudica a todos. El mundo no debe permanecer en silencio ante el terrorismo iraní, que también daña la libertad de navegación”. Altos responsables de la defensa israelí se reunieron para analizar posibles acciones de represalia, según informa el digital The Times of Israel. Fuentes estadounidenses no identificadas dijeron a la agencia Associated Press que el ataque parecía haber sido obra de un dron suicida.

Todo hace prever que Israel ejecute un ataque a Irán en represalia, como suele hacer el ente sionista luego de acusar supuestas acciones contra los intereses sionistas.