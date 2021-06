En marzo, la Organización Mundial de la Salud recomendó “no utilizar la ivermectina” para los pacientes de covid-19 porque los datos de los estudios clínicos para medir su eficacia contra el covid-19 no habían dado resultados concluyentes.

Sin embargo, una prestigiosa revista médica publicó los resultados de una investigación científica que intenta demostrar la eficacia de la Ivermectina - un medicamento antiparasitario de uso común - en la prevención y tratamiento del Covid-19

Se trata de la publicación E Clinical Medicine que pertenece al grupo editor The Lancet, una de las más importantes del mundo científico.

Como se sabe, la Ivermectina fue uno de los primeros medicamentos que comenzaron a estudiarse para atenuar los efectos del coronavirus, cuando expertos australianos descubrieron que en el laboratorio su aplicación redujo la propagación del virus.

Fue así que, en Argentina se conformó un consorcio de institutos de investigación públicos y privados que obtuvo financiamiento del ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación para avanzar con los estudios.

Ensayos clínicos con ivermectina

Está investigación estuvo dirigida por el científico Alejandro Krolewiecki, del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Y lo integran también el Centro de Investigación Veterinaria (CIVETAN) de la Universidad de Tandil, un instituto de la Universidad de Quilmes, el laboratorio privado Elea y el hospital Garrahan.

En los primeros cuatro meses de ensayos lograron comprobar que la administración de esa droga, a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) “produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas)”.

Se reclutaron 45 participantes entre el 18 de mayo y el 9 de septiembre de 2020. No hubo diferencias en la reducción de la carga viral entre los grupos, pero se encontró una diferencia significativa en los pacientes con niveles de IVM en plasma medianos más altos (72% IQR 59 –77) versus controles no tratados (42% IQR 31-73) (p = 0,004). Los niveles medios de concentración plasmática de ivermectina se correlacionaron con la tasa de desintegración viral (r: 0 · 47, p = 0 · 02). Los eventos adversos fueron similares entre los grupos. No se observaron diferencias en la evolución clínica el día 7 y el día 30 entre los grupos.

“Entre los pacientes con COVID-19 no grave y sin factores de riesgo de enfermedad grave que recibieron una dosis única de 400 mcg / kg de ivermectina dentro de las 72 h del inicio de la fiebre o la tos, no hubo diferencia en la proporción de positivos por PCR. Sin embargo, hubo una marcada reducción de la anosmia (pérdida del olfato) / hiposmia autoinformada, una reducción de la tos y una tendencia a reducir las cargas virales y los títulos de IgG, lo que amerita una evaluación en ensayos más grandes”, se lee en el estudio.

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Minsa confirma segundo caso de variante india en región Arequipa

TE PUEDE INTERESAR