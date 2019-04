Jaime Bayly pide disculpas al desaparecido Alan García por columna "La plata llega sola"

Pese a que fue censurado por Alan García en el año 85' luego que le preguntara sobre su estado de salud mental. Jaime Bayly aseguró en su programa que durante los años transcurridos limó asperezas con el desaparecido líder aprista.

"El programa estará dedicado a recordar a Alan García, que fue largamente mi enemigo, luego nos reconciliamos, y fuimos brevemente amigos o simplemente aliados. Lo primero que tenemos que decir sobre la muerte de Alan García es que me dio mucha pena, que Dios se apiade de su alma y le otorge eterno descanso. Nos perdonamos los agravios del pasado. Soy una persona suficientemente feliz para no desearles a mis 'enemigos' tamañas desventuras", fue lo primero que dijo al iniciar su programa.

PIDE DISCULPAS A ALAN GARCÍA

El periodista Jaime Bayly también recordó cuando invitó a cenar a su casa al exmandatario Alan García, en el año 2010, donde mantuvo una conversación sobre su posible candidatura a la presidencia. Y, que debido a esta plática, el periodista escribió una columna llamada "La plata llega sola", frase que le dijo el exgobernador durante la cena que compartieron.

Al ver que esta infidencia lo perjudicó durante el resto de su carrera política, Bayly decidió pedirle disculpas al fallecido Alan García, ya que asegura que estuvo mal que revelara una conversación de una cena privada.

"Yo me arrepiento de haber escrito esa columna (La plata llega sola) y de haber contado las cosas que en privado hablamos Alan y yo, me parece que fue indelicado, que estuvo reñido con el honor y con la caballerosidad, lo que se habla en una cena privada no debería ser contado en público, me parece que yo traicioné la confianza que Alan tuvo en mí esa noche y con los años me he sentido mal de haberlo hecho. y a estas alturas, estando él en otra dimensión, le pido disculpas, no debí de hacerlo. Estuvo mal que lo hiciera", puntualizó.

HAY MÁS...