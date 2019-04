Jaime Bayly revela lo que le hubiera aconsejado a Alan García antes de su muerte (VIDEO)

El periodista Jaime Bayly lamentó en su programa la muerte del expresidente de la República, Alan García y hasta se lo dedicó.

"Va a estar dedicado a recordar a Alan García, la vida exagerada, desmesurada del dos veces presidente peruano Alan García (...) fue mi enemigo, nos reconciliamos lo primero que tengo que decir es que me dio mucha pena, me entristeció que su vida terminara de esa manera tan repentina y trágica. Dios se apiade de su alma y de eterno descanso", dijo.

Consejo

En medio de sus declaraciones, Jaime Bayly reveló lo que le habría aconsejado a Alan García antes de que tomara la trágica decisión.

"Si él me hubiera pedido un consejo, yo le hubiera aconsejado lo que le dijo Fidel Catro a Hugo Chávez cuando estaba preso y nadie soñaba con que unas horas después recuperaría el poder. Fidel Castro le dijo a Chávez en ese entonces: 'no te mates, no cometas la bobería de matarte, no hagas lo que hizo Allende. Eres un hombre joven, la vida es larga, ya volverás al poder'".

"Yo le hubiera aconsejado a Alan García no te mates, resiste, enfrenta la suerte contrariada, se comprende el miedo torero y sí en verdad eres inocente, enfrenta a los tribunales y lucha por tu inocencia. Y si te meten a la cárcel siendo inocente, entonces enfrenta la carcelería con la sabiduría ejemplar con la que enfrentó Varela. Adelgaza el ego, lee, escribe tus memorias, pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida de esta manera". acotó.

HAY MÁS...