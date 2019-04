Jefa de comisaría PNP: "Ser mujeres no nos impide capturar bandas criminales"

Ellas demuestran que no le temen a nada y se enfrentan a ranqueados delincuentes. Este año, los altos mandos policiales han apostado por las mujeres y les han asignado jefaturas en las comisarías de Lima y Callao.

Hace dos meses, la mayor PNP Maslú Karla Arteaga Salazar aceptó un reto importante en su carrera profesional: asumir la jefatura de la comisaría de Chacarilla del Estanque en San Borja. Así como ella, otras tres mujeres vienen liderando delegaciones policiales.

“Ser mujeres no nos impide capturar bandas criminales. Nosotras, al igual que los varones, tenemos las mismas obligaciones. En la institución todos somos iguales, no hay discriminación”, indicó la oficial de la PNP.

(FOTO) comisaría de Chacarilla del Estanque.

Durante los dos meses que está a cargo de dicha dependencia policial viene trabajando en la reducción de los delitos que aquejan al distrito de Surco. Una de sus estrategias fue identificar los puntos críticos para incrementar el patrullaje. “Para saber si los efectivos cumplen con su labor, nosotros dejamos un cuaderno en los restaurantes, edificios o tiendas, ubicados en dichos puntos; estos tienen que ser firmados a diario por los encargados”, explicó.

Otra de las metas que se ha propuesto es capacitar al personal policial para que haga un buen trabajo frente a las tentativas de feminicidio y violencia familiar.

Más mujeres. La mayor Arteaga alienta a las mujeres a perseguir sus sueños. “Nosotras no debemos tener límites, podemos llegar a donde sea”, finalizó.

La oficial acotó que la jefatura no es un trabajo fácil, pero tampoco difícil. “Mi familia me apoya y entiende mi trabajo. Tengo dos hijos (12 y 8). Ellos son mis mayores tesoros y me impulsan a seguir adelante”.

Maslú Karla es la cuarta mujer que se encuentra liderando una comisaría, luego de Rosa Hidalgo Serna, quien labora en Huarmey; Malpica Pimentel, en la comisaría de La Punta, y las mayores PNP a cargo de Santa María del Mar y San Antonio.

HAY MÁS...