​Jefe de la OCMA dice que sueldo 'líquido' de 27 mil soles no es suficiente (VIDEO)

Las recientes declaraciones de Vicente Walde Jáuregui, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), han desatado la polémica luego de que asegurara que su sueldo líquido de S/. 27 mil soles no insuficiente y pide que le paguen más.

Es así que en declaraciones para Canal N, Walde Jáuregui sostuvo lo siguiente: “Yo estoy ganando en este momento un líquido S/ 27 mil mensuales, a mí me descuentan un montón de plata en impuestos".

A esto, la periodista le recalca que el monto al que se refiere es neto y no 'bruto', a lo que este comenta: "Bruto es el que me está pagando, debe pagarme más", expresó.

Walde Jáuregui, sin dudarlo, pidió que se le aumente el sueldo: "Durante 10 años no han aumentado el sueldo y eso no es correcto, yo he trabajado en el sector privado y todos los años aumentan el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida”, además dijo que los jueces deberían ganar según su nivel de jerarquía.

Al final de la entrevista, el jefe de la OCMA intentó retractarse, pero ya era tarde: "Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales, ¿cuánto debe ganar un juez actualmente? Creo que el sueldo ya se ubicó en un criterio de proporcionalidad adecuado", expresó.

