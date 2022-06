Un ciudadano argentino fue ‘pepeado’ por una mujer que conoció en redes sociales. El agraviado había invitado a la fémina a su vivienda ubicada en Jesús María, situación que ella aprovechó para llevarse objetos de valor y dinero en efectivo. Lo robado asciende a 30 mil dólares.

De acuerdo a Buenos Días Perú, el hecho se produjo el pasado 30 de mayo. La víctima contó que ese día ellos primero fueron al supermercado a comprar unas bebidas y piqueos. Luego ingresaron a su casa, donde la mujer que se hacía llamar como Jazmín Rivera Chavez aprovechó un descuido para colocar en la gaseosa del extranjero un somnífero.

“Era la primera vez que iba a mi casa. (...) Despierto después de estar drogado, porque me drogaron para robarme todas las cosas de mi casa”, contó. Él estuvo inconsciente por cerca de 24 horas, tiempo en que se llevaron dos relojes rolex y 1.000 dólares en efectivo, entre otros objetos de valor.

Joven lo “pepeó” y le vació la casa | VIDEO

“Uno (de los relojes está valorizado) en 15 mil dólares y otro en 9 mil dólares. Más o menos el monto de lo robado son aproximadamente 30 mil dólares”, señaló.

Según el agraviado, la mujer no solo se llevó dinero y objetos de valor, sino también el vaso donde ella había estado bebiendo para evitar dejar huellas. Además, dejó el chip de su celular para que no lograran rastrearla.

Tras percatarse del robo, el argentino denunció el hecho ante la Policía e investigó por su cuenta al no tener una respuesta de las autoridades. Reveló que el nombre que la mujer le dio no aparece en la Reniec y su número de celular tampoco está registrado.

“El número de teléfono no registra ningún nombre. Cómo las empresas telefónicas en estas épocas no registran los nombres. Ella es una profesional de esto. Todo lo que yo he podido averiguar ha sido por mi cuenta”, señaló.

Por otro lado, denunció la falta de accionar por parte de las autoridades para dar con la estafadora. “No han hecho absolutamente nada. El fiscal todavía no me ha tomado una declaración testimonial para poder brindar datos. Acá nadie hace caso de nada, esto es tierra de nadie. Las autoridades no saben que están ausentes. Si el propio fiscal no respeta a la víctima, los otros menos van a comprometerse a colaborar con la justicia”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Minsa reporta incremento de infecciones respiratorias agudas a nivel nacional