La dueña de un local de comida de la selva denuncia que recibe amenazas extorsivas a través de llamadas y mensajes de WhatsApp. Ella incluso ha pensado en cerrar su local ubicado en Jesús María por temor a que atenten contra su vida.

“Me dijeron Mishel, estamos afuera de tu local. Queremos hablar contigo, nos han contratado para pegarte unos tiros. Otra voz dentro de la llamada dijo: ‘esta no va a cooperar, vamos ya de frente, está en la calle, a pegarle unos tiros’”, contó Mishel Gutiérrez a América Noticias.

Según el matinal, la empresaria abrió hace un año las puertas de su local, pero ahora tanto es el temor que está pensando en cerrarlo.

“No tenemos una gran cantidad de gente. A veces a la justa llegamos a fin de mes. No tenemos un margen de ganancia para decir eso. Yo no soy una persona que tiene dinero”, señaló.

La agraviada no se imagina quiénes puedan estar detrás de estos mensajes extorsivos. “No nos dejan crecer. Uno no puede vivir con ese temor que le pueda pasar algo. Yo ya hasta pienso en detener el negocio para que no me pase eso, para vivir tranquila, si es que se puede vivir tranquila”, señaló.

Ella pide seguridad y garantías para su vida. La Depincri de San Miguel-Magdalena ya se encuentra viendo su caso.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación en en el rango etario para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En este video te contamos todos los detalles de cuáles son los requisitos y a quiénes les corresponde.