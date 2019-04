Jorge Barata menciona a Jorge Del Castillo en "coimazas", pero este niega todo

El exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, señaló que Jorge del Castillo, cuando era jefe del gabinete en el segundo gobierno aprista, le informó respecto a la designación de Juan Carlos Zevallos como jefe de Ositran.

“Como hubo problemas (para conseguir los certificados de avance de obras), la solución fue designar como jefe de Ositran a Juan Carlos Zevallos a inicios del 2007, resolución que fue firmada por Alan García y el premier Jorge del Castillo”, contó el reportero de canal N desde Curitiba (Brasil), citando a Jorge Barata.

En el cuarto día de interrogatorios, Barata confirmó que Odebrecht pagó un soborno por más de $700 mil a Juan Carlos Zevallos, para que este autorice el desembolso del dinero por los avances de obras que se iban ejecutando en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Indicó que a Zevallos le pusieron el sobrenombre de “Almohadita”, en alusión a su sobrepeso.

Respuesta de Jorge Del Castillo

Del Castillo rechazó lo dicho por Barata: “Yo jamás en mi vida he hablado personal o telefónicamente con el señor Barata. Nunca he tratado nada con él, ni siquiera hemos tenido la ocasión de saludarnos, así que no hay ninguna posibilidad de que sea yo la persona que le haya comunicado el nombramiento de algún funcionario”.

Asimismo, Del Castillo afirmó que “no conocía” a Juan Carlos Zevallos cuando fue nombrado jefe de Ositran.

