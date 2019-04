Jorge Benavides deja un sentido mensaje tras enterarse de la muerte del exmandatario Alan García

El actor cómico Jorge Benavides tras enterarse del deceso del líder aprista Alan García dejó un sentido mensaje, en el que reveló dos anécdotas que vivió con el exmandatario.

Según contó 'JB' en su cuenta de Instagram, él lo conoció en un restaurante, en donde el expresidente lo identificó por su programa y lo saludó con mucha cordialidad. Y mientras le extendía la mano, le contaba que acababa de grabar una parodia de él, asegurando que lanzó una de sus conocidas carcajadas.

"Lo conocí en un restaurante. Entraba con toda su familia a un privado y yo estaba en otro. Tenía muchas ganas de saludarlo porque no lo conocía en persona. Hasta que me animé e ingresé con mucho temor a ser rechazado. Apenas crucé el umbral de su privado, dije 'permiso, permiso'. Todos voltearon a mirarme y comenzaron a sonreír! Me imagino porque me reconocieron. Entonces aproveché y le extendí la mano a Alan! Era realmente impresionante, era inmenso tal cual se le ve en la foto y eso que yo soy alto y con una personalidad apabullante. Le dije que justo habíamos grabado una parodia de él y se comenzó a reír con esa carcajada que todos guardaremos en nuestra mente. Me retiré y pedí disculpas por mi invasión".

Con una fotografía de 'La paisana Jacinta' junto al fallecido Alan García, Jorge Benavides prosiguió con la historia. "La segunda vez que lo vi, fue en el programa de Magaly, él estaba de invitado y le preguntaron si tenía algún problema de que ingrese 'La Paisana Jacinta'. Y él dijo que 'no tenía ningún problema', eso me alegro mucho así que ingresé y hasta bailamos juntos. Desde ese día no lo volví a ver nunca más hasta que recibí esta triste noticia!! QEPD Alan García!!! Y mis mas sentidas condolencias a todos sus familiares!".

Alan García y la Paisana Jacinta en el programa de Magaly Medina.

