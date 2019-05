Jorge del Castillo retira a policía con quien protagonizó fuerte discusión (VIDEO)

El congresista el Apra, Jorge del Castillo, y el mayor de la PNP, Freddy Ordinola Castillo, miembro de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), protagonizaron una fuerte discusión en la Comisión de Defensa.

El mayor de la PNP explicó que su función era que todo el personal tenga sus equipos, incluyendo los chalecos antibalas durante la intervención del expresidente Alan García.

Ante ello, el parlamentario Jorge del Castillo le preguntó por qué llevaron el chaleco antibalas, lo que desató la discusión.

“Aquí quiero sacarme la casaca, porque ya no aguanto, para que vea mi chaleco. Están

Están que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incomodo. ¿Si se nota mi chaleco o me saco el polo?”, respondió el policía, a lo que Del Castillo no se quedó callado.

“En ese caso se le nota, a los otros no se le notaba (...) No necesita faltarle el respeto a nadie aquí”, dijo el aprista.

Tras lo ocurrido, el ministro Carlos Morán se acercó al mayor Freddy Ordinola Castillo y este pidió disculpas, pero para Jorge del Castillo eso no fue suficiente y terminó retirándolo, indicando que lo llamarían al final.

